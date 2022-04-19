明報記者 鄧偉忠、蔡穎霖

與馬化騰一同於上月辭任該批子公司董事的，還有騰訊大股東Naspers的行政總裁兼騰訊非執董Charles St Leger Searle，二人俱是該批子公司近年僅有的兩名董事；而接任該批子公司董事的Li Yan及謝卓妍，資料顯示目前分別擔任騰訊助理法務顧問及高級稅務經理，職級上均與馬化騰及Searle相距甚遠。

騰訊大股東Naspers總裁同辭任

翻查資料，今次馬化騰辭任公司全屬騰訊子公司，當中部分難以查證其業務性質，但亦有不少曾出現在騰訊大大小小的多項對外投資名單上，包括一系列以「意像」為公司名稱的公司，頻繁地用於各類不同投資，例如用於投資上市公司貓眼娛樂、祖龍娛樂的「意像之旗」；「意像未來」則曾被發現是騰訊視頻海外版WeTV的營運公司等。

不過，在「意像系列」中最常出現、用於投資蔚來（9866）、恒大物業（6666），以及日本遊戲公司Marvelous等，甚至用於持有集團早前用作特別股息派發的京東（9618）股份的另一子公司「意像架構」，資料顯示馬化騰及Searle仍保留董事位置。

分析：騰訊規模壯大 屬正常調動

其他出現在今次辭任名單的子公司當中，部分則曾被騰訊用於海外項目，例如2016年用於收購泰國門戶網站Sanook並易名騰訊泰國的新驛有限公司；另騰訊亦在2019年透過東方概念有限公司向IBM收購一批關於傳輸技術的專利項目，當時有內地傳媒指部分專利或適用於發展微信支付。

有不願具名分析員認為，騰訊經多年發展後規模已非常龐大，作為創辦人兼領軍人物的馬化騰卸任部分非核心子公司職務，理論上是正常調動；不過，適逢近年內地大幅收緊對互聯網行業監管，不少科網巨企逐步剝離非核心投資，避免被視為壟斷經營，馬化騰辭任一批擁有不少對外投資的子公司董事，難免予外界「想像空間」。

事實上，雖然規模與今次相距甚遠，但今次已非馬化騰首度卸任系內公司職務。據內地傳媒此前報道，馬化騰已先後在2020及2021年辭任集團旗下騰訊徵信法定代表人及執行董事，以及財付通網絡金融小額貸款董事長及總經理。

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