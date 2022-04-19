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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 港元貶至7.844

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升1.17點子至0.19893%，是4月4日後最高，當日報0.20589%。對上一次連升3日是3月25日，當日拆息報0.32333%。

港元現報7.844元貶值11點子，曾貶值最多15點子，報7.8444元，是4月15日7.8445元後最弱。亦曾升值最多11點子，報7.8418元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.69點子至0.05149%；1星期HIBOR升0.15點子至0.08661%；2星期HIBOR升1.19點子至0.11161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.9點子至0.51685%；6個月期HIBOR升1.91點子至0.99887%；12個月期HIBOR升0.58點子至1.80435%。

美元指數現報100.94升值0.159點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.59443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3955%。

 

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