美國10年期債息高見2.977厘，創2018年12月3日3.0479點後最高，中港股市仍偏軟，恒指於21000點關爭持，最終反覆向下連跌兩日，並創逾1個月低，成交金額減少至不足1000億元。恒指今早低開54點，午後曾升187點，臨近尾市隨美期向下，跌最多138點，全日高低波幅326點。