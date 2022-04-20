美國10年期債息高見2.977厘，創2018年12月3日3.0479點後最高，中港股市仍偏軟，恒指於21000點關爭持，最終反覆向下連跌兩日，並創逾1個月低，成交金額減少至不足1000億元。恒指今早低開54點，午後曾升187點，臨近尾市隨美期向下，跌最多138點，全日高低波幅326點。
恒指收市跌83點或0.4%，報20944點，成交金額980億元，較上日減少15.18%，是4月1日946億元成交後最少；國指跌69點或0.97%，報7098點。恒生科技指數收報4134點，跌0.54%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌30隻升，35隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升3.46%，收報103.1元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌6.87%，收報35.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.9元，升3%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報23.65元，跌4.25%。
恒指續低於主要平均線，並曾跌穿保力加通道底(20917.38點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流出18.22億元，終止連續6日流入，對上一次單日淨流出是2022年4月7日。南水北上合計淨流出52.88億元人民幣，較上日增加172.05%，連續第3日流出，累計流出77.29億元。
中國建築興業（0830）上季經營溢利升35%，新簽合約額近31億。收報2.21元，跌2.21%。
多間公司公布業績，績前表現如下，ASM PACIFIC（0522）收報76.4元，跌0.26%。中國電信（0728）收報3.08元，跌0.64%。
心連心化肥（1866）折讓約12.5%配股，股東減持。收報6.74元，跌9.29%。
中海油（0883）首季料多賺62%至89%。收報11.16元，跌4.12%。
內媒指光大證券（6178）六黨委成員被問責，董事長閆峻遭降職，今早公司公布因工作調整原因，閆峻辭去董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。收報5.1元，跌3.95%。
中國鐵塔（0788）首季多賺29%，收入升7%。收報0.92元，無升跌。
招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。收報14.02元，升0.14%。
亞洲金融集團（0662）主席陳有慶昨辭世，其子陳智思接任主席。收報3.45元，跌0.86%。
李寧（2331）首季同店銷售錄20%至30%低段增長。收報61.9元，升4.38%。
歌禮（1672）新冠口服藥下半年提交臨床試驗申請。收報4.69元，無升跌。
東方海外（0316）首季收益增71%，航線網絡嚴重擁堵。收報205.8元，升0.78%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.58元，收報5.24元，升4.8%；中遠海能（1138）創52周高，見4.64元，收報4.44元，跌1.55%；思捷（0330）創52周高，見1.62元，收報1.32元，跌12%；阜豐集團（0546）創52周高，見4.22元，收報3.96元，升2.06%。
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見0.77元，收報0.78元，跌3.7%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.35元，收報1.35元，跌7.53%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.305元，收報0.31元，跌1.59%；舜宇（2382）見52周低103.2元，收報105.1元，跌0.1%；煤氣（0003）見52周低8.88元，收報8.99元，升0.11%；招商銀行（3968）見52周低50.2元，收報50.3元，跌4.91%；信義玻璃（0868）見52周低17.04元，收報17.1元，跌1.5%；晨鳴紙業（1812）見52周低3元，收報3.03元，跌1.62%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.31元，無升跌；德昌電機（0179）見52周低9.63元，收報9.63元，跌6.14%；宏光（6908）見52周低4.26元，收報4.39元，跌6.6%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.86元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.14元，收報0.14元，無升跌；珠光控股（1176）見52周低1.23元，收報1.23元，跌3.15%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.073元，跌6.41%。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）停牌；匯聚科技（1729）收報1.26元，升17.76%；普匯中金（0997）收報0.068元，升13.33%；歌禮製藥（1672）收報5.29元，升12.79%；現代傳播（0072）收報0.198元，升10%；凱升控股（0102）收報0.095元，升7.95%；永勝醫療（1612）收報0.84元，升7.69%；山東新華製藥股份（0719）收報4.62元，升7.44%；南戈壁（1878）收報1.12元，升6.67%；鳳祥（9977）收報1.47元，升6.52%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.7元，升6.32%。
下跌異動股，包括，中國智能交通（1900）收報0.14元，跌13.58%；思捷（0330）創52周高，見1.62元，收報1.32元，跌12%；伊泰（3948）收報11.2元，跌10.69%；碧桂園服務（6098）收報32.65元，跌10.67%；五礦資源（1208）收報3.5元，跌10.03%；中國心連心化肥（1866）收報6.74元，跌9.29%；卓珈控股（1827）收報1.2元，跌9.09%；招金礦業（1818）收報8.28元，跌8.71%；偉俊集團控股（1013）收報0.053元，跌8.62%；寰亞傳媒（8075）收報0.76元，跌8.43%。
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