有關調查於上月29日至本月10日進行。受新冠疫情持續，本港餐廳繼續面臨經營壓力，受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為 5.3/10，較去年第四季下降 0.1。第一季期間，66%受訪餐廳的利潤錄得「下跌」或「大幅下跌」，只有17%受訪餐廳表示利潤維持不變。堂食收入方面，錄得「大幅下跌」及「下跌」的餐廳佔比分別為39%及32%， 而49%受訪餐廳則表示外賣收入錄得輕微或大幅上升。

由於確診個案急劇上升，導致餐廳出現人手短缺問題，34%受訪餐廳因而被逼縮短營業時間，甚至暫停營業。此外，78%受訪餐廳指第五波疫情期間未獲租金下調或豁免，而10%甚至面臨加租。

隨著消費券計劃推出，59%受訪餐廳預計第二季的收入「有可能」 或「很有可能」上升，而有計劃推出消費券相關的堂食及外賣優惠的餐廳亦佔59%。鑒於消費券有望刺激營業額，加上堂食限制措施將於明日起放寬，34%受訪餐廳對業界前景感到稍微樂觀，較上一季上升超過7%。此外，32%受訪餐廳表示對整體經濟環境有信心，高於上一季的27%。

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