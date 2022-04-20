今年首季新冠肺炎疫情衝擊首季消費和就業，不過信貸評分機構環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍表示，信貸評分在今輪疫情變化不算大。他指除了失業情况逐漸改善，財務機構亦吸收過去疫情經驗，持續管理風險，運用數據和工具降低違約，令信貸質素在今次疫情沒有明顯上升。
環聯發布本季《全球消費者脈搏研究告》，顯示今次疫情雖扭轉去年第四季向好的消費者信心，但整體仍較去年第二和第三季時為佳。今季減少了包括出外用餐及其他娛樂活動等非必要開支的消費者有46%，較去年第四季增加4個百分點，但較去年第二和第三季的49%和52%為少，張家龍認為是市民對後市有信心。首季計劃增加非必要開支的人數為21%，按季減少4個百分點。
調查又指，有27%消費者預計無法全額繳付賬單或償還貸款，較上季增加五個百分點，與過去多輪調查呈現相反趨勢。而在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項的人數持續上升，有25%的受訪者計劃只償還部份金額，按季上升2個百分點），19%的受訪者計劃利用賬單假期等安排，按季增1個百分點。
此外，調查顯示市民計劃申請新信貸有增加，有48%受訪者計劃申請新信貸或再融資，按季上升8個百分點，當中46%計劃申請私人貸款，張家龍相信是與稅季申請稅務貸款有關。雖然有39%受訪者有意申請信用卡，不過數目按季下降5%。
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