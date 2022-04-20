環聯發布本季《全球消費者脈搏研究告》，顯示今次疫情雖扭轉去年第四季向好的消費者信心，但整體仍較去年第二和第三季時為佳。今季減少了包括出外用餐及其他娛樂活動等非必要開支的消費者有46%，較去年第四季增加4個百分點，但較去年第二和第三季的49%和52%為少，張家龍認為是市民對後市有信心。首季計劃增加非必要開支的人數為21%，按季減少4個百分點。

調查又指，有27%消費者預計無法全額繳付賬單或償還貸款，較上季增加五個百分點，與過去多輪調查呈現相反趨勢。而在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項的人數持續上升，有25%的受訪者計劃只償還部份金額，按季上升2個百分點），19%的受訪者計劃利用賬單假期等安排，按季增1個百分點。

此外，調查顯示市民計劃申請新信貸有增加，有48%受訪者計劃申請新信貸或再融資，按季上升8個百分點，當中46%計劃申請私人貸款，張家龍相信是與稅季申請稅務貸款有關。雖然有39%受訪者有意申請信用卡，不過數目按季下降5%。

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