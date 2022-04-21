moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌133點 夜期低水166點 美期亞股上升

美股向下，港股ADR跌133點或0.64%，報20811點，即月恒指夜期跌150點，報20779點，夜期低水166點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.82%，折合報351.79元；阿里巴巴（9988）跌3.35%，折合報87.66元；美團（3690）跌2.86%，折合報140.76元；匯控（0005）升1.68%，折合報54.86元；建行（0939）升0.1%，折合報5.73元。

道期現升0.282%；標期現升0.41%；納期現升0.67%。日股現升0.81%，韓股現升0.52%，澳股現升0.13%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國建築（3311）、中國聯通（0762）、香港寬頻（1310）、國藥控股（1099）

佳兆業健康（0876）全年經審核純利236萬，不派息。

Club Med營業額大增5倍，復星旅文（1992）首季扭虧。

中國華融（2799）3股東申請將內資股轉H股，為恢復公眾持股量舖路。

保利協鑫（3800）：首季淨利潤約30億人幣。

藥明巨諾（2126）治血癌研究申請獲批。

中國抗體製藥（3681）多發性硬化症藥物研究申請獲批。

澳門勵駿（1680）周錦輝：修改博彩法為六博企度身訂造，恐非博彩元素骨牌倒下。

理想汽車（2015）：供應鏈影響4月生產，部分訂單延遲交付。

中電信（0728）首季純利升12%至72.23億元人民幣。

陽光房地產（0435）：第三季度寫字樓及零售物業續租租金錄7%或以上負增長。

兗礦能源（1171）：商品煤首季銷量按年跌2.8%。

阿里（9988）董本洪：利潤和綠色發展非「非此即彼」。

五礦地產（0230）首季合約銷售額按年跌逾30%。

國泰（0293）成立「企業可持續航空燃油計劃」，匯豐友邦等參與。

歌禮製藥（1672）：兩款新冠肺炎用藥料明年上市。

 

其他報道

Tesla首季表現勝預期 料供應限制持續 今年仍有望生產150萬部車

美股個別發展 道指升249點連升2日