美股向下，港股ADR跌133點或0.64%，報20811點，即月恒指夜期跌150點，報20779點，夜期低水166點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.82%，折合報351.79元；阿里巴巴（9988）跌3.35%，折合報87.66元；美團（3690）跌2.86%，折合報140.76元；匯控（0005）升1.68%，折合報54.86元；建行（0939）升0.1%，折合報5.73元。
道期現升0.282%；標期現升0.41%；納期現升0.67%。日股現升0.81%，韓股現升0.52%，澳股現升0.13%。
多間公司公布業績，包括，中國建築（3311）、中國聯通（0762）、香港寬頻（1310）、國藥控股（1099）。
佳兆業健康（0876）全年經審核純利236萬，不派息。
Club Med營業額大增5倍，復星旅文（1992）首季扭虧。
中國華融（2799）3股東申請將內資股轉H股，為恢復公眾持股量舖路。
保利協鑫（3800）：首季淨利潤約30億人幣。
藥明巨諾（2126）治血癌研究申請獲批。
中國抗體製藥（3681）多發性硬化症藥物研究申請獲批。
澳門勵駿（1680）周錦輝：修改博彩法為六博企度身訂造，恐非博彩元素骨牌倒下。
理想汽車（2015）：供應鏈影響4月生產，部分訂單延遲交付。
中電信（0728）首季純利升12%至72.23億元人民幣。
陽光房地產（0435）：第三季度寫字樓及零售物業續租租金錄7%或以上負增長。
兗礦能源（1171）：商品煤首季銷量按年跌2.8%。
阿里（9988）董本洪：利潤和綠色發展非「非此即彼」。
五礦地產（0230）首季合約銷售額按年跌逾30%。
國泰（0293）成立「企業可持續航空燃油計劃」，匯豐友邦等參與。
歌禮製藥（1672）：兩款新冠肺炎用藥料明年上市。
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