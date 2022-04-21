美中貿易全國委員會(US-China Business Council)表示，中國政府對跨境數據流動的限制、模糊的監管和不一致的執法對跨國公司來說尤其具有挑戰性。又警告，中國獨特的限制性數據法規可能提高美國公司在全球第二大經濟體開展業務的成本，並可能導致數字脫鉤。
報告指出，「如果嚴格執行這些政策，一個可能的結果是創建一個數據孤島，迫使公司將技術、人員和流程本地化，使它們與全球運營脫節」。
報告稱，許多美國公司正在與中國政府地區級別的監管機構合作，以幫助其適應監管環境。它補充說，他們還向當地團隊投入了更多資源來評估合規性問題。汽車、酒店、醫療保健和金融服務行業的公司受到的監管比其他行業更嚴格。它指出，業務費用可能會升高，例如購買本地服務器，這可能花費高達數百萬美元。
該委員會中國業務高級副總裁Matthew Margulies稱，至少，這些公司希望清楚地了解如何才能遵守規定，他們希望在討論過程中參與其中。
美中貿易全國委員會是一個由260多家在中國運營的美國公司組成的私人組織。
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