報告指出，「如果嚴格執行這些政策，一個可能的結果是創建一個數據孤島，迫使公司將技術、人員和流程本地化，使它們與全球運營脫節」。

報告稱，許多美國公司正在與中國政府地區級別的監管機構合作，以幫助其適應監管環境。它補充說，他們還向當地團隊投入了更多資源來評估合規性問題。汽車、酒店、醫療保健和金融服務行業的公司受到的監管比其他行業更嚴格。它指出，業務費用可能會升高，例如購買本地服務器，這可能花費高達數百萬美元。

該委員會中國業務高級副總裁Matthew Margulies稱，至少，這些公司希望清楚地了解如何才能遵守規定，他們希望在討論過程中參與其中。

美中貿易全國委員會是一個由260多家在中國運營的美國公司組成的私人組織。

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