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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 港元曾貶至7.8449 見2年多最弱

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.07點子至0.18839%。

港元現報7.844元貶值2點子，曾貶值最多11點子，報7.8449元，是2019年10月17日7.8455元後最弱。亦曾升值最多6點子，報7.8432元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.04792%；1星期HIBOR升0.04點子至0.0856%；2星期HIBOR跌0.03點子至0.11839%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.8點子至0.52304%；6個月期HIBOR升0.63點子至1.01006%；12個月期HIBOR升0.42點子至1.80786%。

美元指數現報100.568升值0.178點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報0.62471%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4363%，終止連續2日收窄，利差是2022年4月19日後最高，當日差距為-0.4258%

對上一次終止連續2日收窄，是2022年3月30日，當日利差報-0.1423%。

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