報道引述Sberbank員工稱，在一次非公開會議上被告知了銀聯的決定，Sberbank不會發行銀聯卡。報道引述另外兩名消息稱，銀聯在沒有解釋的情況下暫停了談判，「該項目暫時暫停，他們沒有正式確認與製裁的聯繫，他們說暫停，直到另行通知」。

銀聯、Sberbank未有回覆彭博社查詢。彭博社早前曾報道，一些俄羅斯銀行試圖使用中國的銀聯繫統，該系統可能允許繼續進行海外支付。

Benzinga Newswire記者於Twitter稱，早前於俄羅斯大肆宣傳可取代Visa/Mastercard的銀聯，拒絕為Sberbank發行銀聯卡，是俄羅斯今日最大單的新聞。

RBC較早前報道，這些卡將無法完全取代 Visa 和 Mastercard，它們的發行成本要高得多，而且並非所有網點都接受使用此類卡付款。

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