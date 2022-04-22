moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌394點 夜期低水401點 美期亞股下跌 美10年債息2.94厘

美股向下，港股ADR跌394點或1.94%，報20288點，即月恒指夜期跌377點，報20281點，夜期低水401點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.99%，折合報334.12元；阿里巴巴（9988）跌4.07%，折合報84.32元；美團（3690）跌4.3%，折合報131.88元；匯控（0005）跌1.55%，折合報54.15元；建行（0939）跌0.57%，折合報5.69元。

道期現跌0.204%；標期現跌0.21%；納期現跌0.22%。日股現跌1.84%，韓股現跌1.07%，澳股現跌1.46%。

紐油現升0.06%或0.06美元，報103.86美元；布油現升0.09%或0.1美元，報108.43美元；金價現跌0.03%或0.77美元，報1950.85美元；美國10年期債息現升1.13%或0.033厘，報2.9425厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，招商銀行（3968）、長城汽車（2333）、海螺環保（0587）

知乎（2390）上市，定價32.06元。

中移動（0941）上季多賺6.5%，5G套餐客按季增逾兩成。

騰訊實物分派後，京東（9618）研派特別股息，下月4日或以前有定案。

中廣核電力（1816）首季多賺20.1%，台山1號機組仍停機檢修。

聯通（0762）第一季純利升20%，EBITDA升5.9%。

香港寬頻（1310）EBITDA升1%，中期息40仙增3%。

 

其他報道

鮑威爾：「加息前置」策略有益

鮑威爾暗示更激進地收緊政策 美股見近兩周最大跌幅 道指跌368點