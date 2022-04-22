個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.99%，折合報334.12元；阿里巴巴（9988）跌4.07%，折合報84.32元；美團（3690）跌4.3%，折合報131.88元；匯控（0005）跌1.55%，折合報54.15元；建行（0939）跌0.57%，折合報5.69元。

道期現跌0.204%；標期現跌0.21%；納期現跌0.22%。日股現跌1.84%，韓股現跌1.07%，澳股現跌1.46%。

紐油現升0.06%或0.06美元，報103.86美元；布油現升0.09%或0.1美元，報108.43美元；金價現跌0.03%或0.77美元，報1950.85美元；美國10年期債息現升1.13%或0.033厘，報2.9425厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，招商銀行（3968）、長城汽車（2333）、海螺環保（0587）等

知乎（2390）上市，定價32.06元。

中移動（0941）上季多賺6.5%，5G套餐客按季增逾兩成。

騰訊實物分派後，京東（9618）研派特別股息，下月4日或以前有定案。

中廣核電力（1816）首季多賺20.1%，台山1號機組仍停機檢修。

聯通（0762）第一季純利升20%，EBITDA升5.9%。

香港寬頻（1310）EBITDA升1%，中期息40仙增3%。

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