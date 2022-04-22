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恒指半日跌114點 3大指數續創136後新低 北水暫轉流入 知乎跌22%

恒指今早低開420點，高位跌81點，低位跌497點，低見20184.96點，續創3月16日18584.04點後最低。恒指半日高低波幅416點。科指、國指暫連跌4日，同創3月16日後最低

恒指半日跌114點或0.55%，報20567點，成交金額589億元；國指跌25點或0.37%，報6936點。恒生科技指數收報3955點，跌0.86%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。港交所（0388）、美團（3690）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，36隻下跌，1隻無升跌。招商銀行（3968）升2.56%，收報52.1元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌3.17%，收報44.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報108.3元，升2.17%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報95.85元，跌4.34%。

恒指續低於10天線(21232.35點)。科指續低於10天線(4216.27點)。

北水南下合計淨流入18.48億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入20.62億元人民幣，較上日增加126.37%，連續第2日流入，累計流入29.73億元。

首日上市的知乎（2390）被SEC列臨時名單，知乎：密切關注進展，對公司影響有限，股價現挫逾2成。知乎上市定價為32.06元。收報24.85元，跌22.49%。

即食麵被指有老鼠屎及蒼蠅乾屍，康師傅（0322）：正在調查，食物有安全合格證。收報14.84元，升3.06%。

時代中國（1233）稱已償付周三到期美債，逆市升0.3%。收報2.75元，跌0.36%。

殼牌售俄羅斯項目，三桶油母企據報正洽談。中石油（0857）收報3.91元，跌0.76%。中海油（0883）收報10.96元，升0.74%。中石化（0386）收報3.97元，升0.25%。

理想（2015）等17中企，被SEC列臨時名單，百度（9888）等5企入確定名單。理想收報91.35元，跌2.72%。百度（9888）收報116元，跌2.85%。

多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）收報52.1元，升2.56%。長城汽車（2333）收報10.88元，跌0.55%。海螺環保（0587）創上市新低，見6.8元，收報7.16元，跌1.1%。

中移動（0941）上季多賺6.5%，5G套餐客按季增逾兩成。收報53.95元，跌0.55%。

騰訊實物分派後，京東（9618）研派特別股息，下月4日或以前有定案。收報204.8元，跌0.78%。

中廣核電力（1816）首季多賺20.1%，台山1號機組仍停機檢修。收報2.1元，升3.45%。

聯通（0762）第一季純利升20%，EBITDA升5.9%。收報3.83元，升0.79%。

香港寬頻（1310）EBITDA升1%，中期息40仙增3%。收報9.21元，升2.33%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.54元，收報1.51元，升20.8%；中遠海能（1138）創52周高，見4.99元，收報4.93元，升7.88%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.75元，收報1.83元，升1.1%；希望教育（1765）創上市新低，見0.54元，收報0.56元，跌3.45%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.58元，收報0.62元，升1.64%；聯眾（6899）創上市新低，見0.15元，收報0.151元，跌4.43%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.49元，收報0.52元，無升跌；啟明醫療（2500）創上市新低，見12.48元，收報13元，升0.31%；榮昌生物（9995）創上市新低，見31.6元，收報32.4元，跌2.99%；康聖環球（9960）創上市新低，見2.08元，收報2.24元，升1.82%；有線（1097）創上市新低，見0.035元，收報0.041元，跌4.65%；易居企業（2048）創上市新低，見0.7元，收報0.74元，升1.37%；京東物流（2618）創上市新低，見16.68元，收報17.12元，跌0.7%；國美（0493）創上市新低，見0.375元，收報0.4元，升2.56%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.31元，收報3.39元，跌3.97%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.28元，收報2.3元，跌1.71%；金力永磁（6680）創上市新低，見20.6元，收報21元，跌4.33%；海螺環保（0587）創上市新低，見6.8元，收報7.16元，跌1.1%；小米（1810）見52周低11.14元，收報11.54元，升0.17%；IGG（0799）見52周低3.04元，收報3.14元，跌0.95%；中華煤氣（0003）見52周低8.85元，收報8.92元，跌0.89%；天倫燃氣（1600）見52周低4.53元，收報4.72元，跌1.67%；環球實業科技（1026）見52周低0.114元，收報0.114元，跌10.24%；康希諾生物（6185）見52周低93元，收報95.3元，跌0.99%；復旦張江（1349）見52周低3.23元，收報3.24元，跌1.52%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.03元，收報2.07元，跌0.96%；先健科技（1302）見52周低2.22元，收報2.27元，跌0.44%；星島（1105）見52周低0.37元，收報0.37元，無升跌；太睿國際控股（1010）見52周低1.75元，收報1.8元，跌6.25%；比亞迪電子（0285）見52周低13.86元，收報14.22元，跌1.25%；煤氣（0003）見52周低8.85元，收報8.92元，跌0.89%；信義玻璃（0868）見52周低16.2元，收報16.62元，跌1.89%；中國飛鶴（6186）見52周低7.17元，收報7.21元，跌1.23%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.69元，收報0.69元，跌2.82%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.265元，升1.92%；協鑫新能源（0451）見52周低0.138元，收報0.142元，跌1.39%；晨鳴紙業（1812）見52周低2.85元，收報2.98元，升1.36%；贛鋒鋰業（1772）見52周低85.4元，收報87.8元，跌1.57%；太陽國際（8029）見52周低0.3元，收報0.3元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.127元，收報0.13元，跌3.7%；交銀國際（3329）見52周低1.1元，收報1.12元，無升跌；耐世特（1316）見52周低4.04元，收報4.21元，跌1.17%。

異動股

上升異動股，包括，康健（3886）收報0.54元，升31.71%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.54元，收報1.51元，升20.8%；邁博藥業（2181）收報0.74元，升13.85%；萬科海外（1036）收報2.48元，升12.73%；遠東酒店（0037）收報0.86元，升11.69%；和鉑醫藥（2142）收報4.44元，升8.56%；南戈壁（1878）收報1.2元，升8.11%；亞博科技（8279）收報0.335元，升8.06%；中遠海能（1138）創52周高，見4.99元，收報4.93元，升7.88%；東建國際（0329）收報3.69元，升7.27%；華融（2799）收報0.385元，升6.94%。

下跌異動股，包括，知乎（2390）收報24.85元，跌22.49%；佳兆業健康（0876）收報0.093元，跌19.13%；飛思達科技（1782）收報0.68元，跌19.05%；遠見控股（0862）收報0.133元，跌10.74%；環球實業科技（1026）見52周低0.114元，收報0.114元，跌10.24%；譽宴（1483）收報0.9元，跌10%；1957 & Co.（8495）收報0.365元，跌8.75%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.5元，跌7.16%；太睿國際控股（1010）見52周低1.75元，收報1.8元，跌6.25%。

 

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