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津上機床盈喜料全年純利升7成

津上機床（1651）發盈喜，料截至今年三月底的財年純利6.6億元人民幣（下同），較截至2021年三月底的財年純利約3.9億元，按年增加約70%。 

集團指，受益於國內外經濟穩步恢復，所處的機床行業延續了2020年下半年的恢復和增長態勢，特別是汽車和3C各下游細分行業均表現出對數控機床的旺盛需求。受上述宏觀環境的影響，截至2022年3月底的財年銷售延續了前一個財政年度的增長勢頭，各主要機型均有良好的銷售業績。

另一方面，在截至2022年3月底的財年下半年，國內多地限電限產，且為應對疫情防控而停工停產，對集團的銷售業績造成了一定影響。董事會在此提醒股東，有鑑於國內疫情形勢或會出現變化、及下游製造業的需求也可能發生周期性變化等因素的存在，集團未來的財務表現是否能夠維持高增長，仍存在不確定性。 進入新的財政年度，公司將繼續努力提高生產效率，降低成本及完善產品線，拓寬數控高精密機床之用途及進一步擴大銷售網路，以增加集團的銷售額。

津上機床今日早市收報8.6元，無升跌。

 

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