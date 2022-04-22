集團指，受益於國內外經濟穩步恢復，所處的機床行業延續了2020年下半年的恢復和增長態勢，特別是汽車和3C各下游細分行業均表現出對數控機床的旺盛需求。受上述宏觀環境的影響，截至2022年3月底的財年銷售延續了前一個財政年度的增長勢頭，各主要機型均有良好的銷售業績。

另一方面，在截至2022年3月底的財年下半年，國內多地限電限產，且為應對疫情防控而停工停產，對集團的銷售業績造成了一定影響。董事會在此提醒股東，有鑑於國內疫情形勢或會出現變化、及下游製造業的需求也可能發生周期性變化等因素的存在，集團未來的財務表現是否能夠維持高增長，仍存在不確定性。 進入新的財政年度，公司將繼續努力提高生產效率，降低成本及完善產品線，拓寬數控高精密機床之用途及進一步擴大銷售網路，以增加集團的銷售額。

津上機床今日早市收報8.6元，無升跌。

其他報道

海豐國際上季收入增65%至80億

恒指半日跌114點 3大指數續創136後新低 北水暫轉流入 知乎跌22%

被SEC列臨時名單 知乎：密切關注進展 對公司影響有限 股價現挫逾2成

恒大汽車成立新公司 發展網約車服務

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

人民幣急貶見半年最弱 離岸貶至6.5

郭明錤：蘋果或在中國以外設立新產品開發據點

上海70%重點企業復工復產

俄央行計劃明年底前推出可用於國際支付的數字盧布

人民日報：中國經濟長期向好基本面沒有改變 定能實現預期目標

即食麵被指有老鼠屎及蒼蠅乾屍 康師傅：正在調查 食物有安全合格證

時代中國稱已償付周三到期美債 逆市升0.3%

馬斯克據報或伙拍Thoma Bravo收購Twitter

航班熔斷機制 據報政府「很快」放鬆

美副國務卿：美對俄制裁對中國亦適用 如中國向俄提供支持

殼牌售俄羅斯項目 三桶油母企據報正洽談

中證監方星海：基本上隔周就與美國PCAOB談判 以解決中美審計分歧

滬深三大指數低開 人行本周零投放零回籠

恒指低開420點 再創316後新低 科指挫3.1% 知乎跌22%