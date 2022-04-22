佳民集團擁有「都爹利會館」、「Louise」、「 MONO」及「Andō」、「Estro」等品牌食肆；Gourmeta則是一家數碼資產公司，專注將區塊鏈技術引入餐飲服務行業，為全球備受饕客追捧的餐廳提供獨特的餐飲體驗。經過多月的籌備及部署， Gourmeta 將於4月25日下周一起，在gourmeta.io以拍賣形式首度發行NF 。該NFT將在以太幣的區塊鏈上「鑄造」，NFT持有人可在全球最大NFT交易平台Opensea，或其他公開市場上，進行二級市場交易。

佳民集團將在旗下的指定餐廳與Gourmeta共同策劃一系列獨家活動，為NFT持有人打造定制餐單，以及提供更多獨特用餐體驗。所有出售的NFT將詳細列明與獨特代幣相關的座位人數，NFT的價格，將包含活動中所提供的所有食物和飲料。 Gourmeta將於今年陸續公佈NFT持有人的其他福利。

「Gourmeta x Estro」首場NFT餐飲體驗將於5月3日在「Estro」舉行，屆時「Estro」主廚兼創辦人Antimo Maria Merone將為活動打造一份獨家定制餐單，更多獨家活動將於5月18日及5月28日分別在 Andō 及 MONO 舉行。

佳民集團主席黃佩茵表示，他們十分高興能夠與Gourmeta合作，在符合監管允許下，發展數碼資產業務，透過區塊鏈技術為美食愛好者帶來更獨有及嶄新的高端餐飲體驗。由於首次發行是以拍賣形式進行，是次合作反映市場對集團旗下餐廳的支持及認可。此外，數碼資產二級市場交易更能突顯品牌的升值潛力。他們希望透過這次的NFT發行，加深全球消費者對集團的認識，從而進一步拓展客戶群及愛好者推廣集團旗下的高端品牌，為股東及集團創造更大的價值。

其他報道

滬指午後轉升 終止五連跌 全周累跌逾3％

OneDegree：今年首季銷售額按季增四成

佐丹奴上季銷售額升5.5%至9億 港澳地區擬續減門市

津上機床盈喜料全年純利升7成

海豐國際上季收入增65%至80億

恒指半日跌114點 3大指數續創136後新低 北水暫轉流入 知乎跌22%

被SEC列臨時名單 知乎：密切關注進展 對公司影響有限 股價現挫逾2成

恒大汽車成立新公司 發展網約車服務

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

人民幣急貶見半年最弱 離岸貶至6.5

郭明錤：蘋果或在中國以外設立新產品開發據點

上海70%重點企業復工復產

俄央行計劃明年底前推出可用於國際支付的數字盧布

人民日報：中國經濟長期向好基本面沒有改變 定能實現預期目標

即食麵被指有老鼠屎及蒼蠅乾屍 康師傅：正在調查 食物有安全合格證

時代中國稱已償付周三到期美債 逆市升0.3%

馬斯克據報或伙拍Thoma Bravo收購Twitter

航班熔斷機制 據報政府「很快」放鬆

美副國務卿：美對俄制裁對中國亦適用 如中國向俄提供支持