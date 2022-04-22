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瑞信：料六大博企面對賭廳結業潛在債務達500億

瑞信發表報告指，因應澳門貴賓廳龍頭太陽城及德晉等結束在澳門的營運，估計當地貴賓廳結欠的債務或達500億元。賭場方面未致即時上身，但是若賭客追究，或引發風險，投資者有需要注意。該行估計，涉足較多貴賓博彩業務的永利澳門（1128）或面對較多有關個案，至於過往經營貴賓博彩生意為主的澳門博彩（0880），隨著澳門黃金集團結束營運，所受影響或比他們預期細。

該行指出，隨著攤佔澳門貴賓博彩市場72%的太陽城及德晉結束運作，估計該等賭廳結欠的債務達到1000億元，料就算削債一半，也達到500億元水平，恐博彩企業有機會面對風險。尤其在此前澳門法院就多金貴賓會賭客追討債務，提供地方予多金經營的利永澳門因未有監督好情況，被判要聯同多金承擔600萬元存款連365萬元利息損失的案例，加上美高梅中國（2282）被賭客追討款項，致該集團需要在去年第四季提供撥備2.03億元，已有案例。因此該行預期，在賭廳結業後，若出現結欠情況，恐博彩企業或要上身。

隨著新冠疫情爆發，瑞信指，很多內地賭客未能夠訪澳，因此賭廳方面未能夠收回大量應收賬款，他們只獲賭客存入有限款項而已。若按2019年第四季澳門貴賓博彩轉碼達2000億元，料貴賓廳業界最少需要660億元資金營運，通常貴賓廳應收賬期約1.5個月計，該行推算貴賓廳的應收賬多達1000億元。在貴賓廳普遍高槓桿營運下，該行估算貴賓廳的應付賬款亦達到900億元。據其了解，在貴賓博彩市場佔有率達5至6%的澳門黃金集團結業前，已完全處理好債務。但是對已停業的太陽城及德晉，則未有足夠時間與賭場、賭客對賬。

就算計及賭廳期間追討回部份款項，並估計需要削債一半下，料貴賓廳遺下債務仍有500億元。雖然博彩企業現時不用為該等債務作任何撥備，但是按此前賭客追討貴賓廳並轉而追究永利及美高梅的案例在前下，料賭客追討貴賓廳欠款的個案在未來陸續浮現，其估計，澳博在今次事件中所受影響出乎意料般細，反而高負債的永利澳門受影響最大。其估計，銀河娛樂（0027）、永利澳門、新濠博亞、澳博、金沙中國（1928）及美高梅中國（2282），因為貴賓廳業界停業，面對賭客追討的潛在債務風險，分別料達132億元、110億元、85億元、68億元、58億元及47億元。

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