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恒指半日跌534點 曾下試20000關 5連跌暫累挫1414點 5個月最長跌浪

內地爆疫，恒指今早低開353點見半日頂，最多曾跌633點，低見20005.33點，是3月16日18584.04點後最低，半日高低波幅279點。恒指連跌5日，暫計累跌1414.41點，對上一次連跌5日是2021年11月23日。

恒指半日跌534點或2.59%，報20103點，成交金額645億元；國指跌190點或2.74%，報6781點。恒生科技指數收報3886點，跌2.86%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、電能實業（0006）、萬洲（0288）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，62隻下跌，1隻無升跌。電能實業（0006）升0.76%，收報53.25元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌11.99%，收報13.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報141.7元，升0.21%；跌幅最大的是商湯（0020）收報4.49元，跌6.46%。

恒指續低於10天線(21068.87點)。科指續低於10天線(4162.08點)。

北水南下合計淨流入11.36億元，較上日減少65.39%，連續第2日流入，累計流入44.2億元，對上一次連續2日淨流入是4月11日。南水北上合計淨流出47.47億元人民幣，終止連續2日流入。

北京疫情反彈，騰訊（0700）分AB班形式上班，進入大廈需打完三針。收報335.6元，跌1.47%。

再鼎醫藥（9688）擬在港轉為雙重主要上市。收報32.95元，跌1.2%。

德媒指中國考慮引入復必泰疫苗，復星醫藥（2196）曾升逾5%，收報31.15元，跌0.32%。

合景泰富（1813）：擬升鴨脷洲項目LTV以獲取40-50億元額外融資。收報2.6元，跌6.14%。

帝國科技（0776）推GameFi手遊《精靈蛇》，獲玩家押近690萬買遊戲裝備。收報14.7元，跌2.91%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）收報4.36元，跌4.18%。藥明康德（2359）收報106.8元，跌0.19%。招金礦業（1818）收報7.53元，跌8.28%。中興通訊（0763）收報15.9元，跌1.73%。

招商證券（6099）首季純利挫43%。收報7.92元，跌10.91%。

泰晤士報：匯控（0005）股東建議考慮分拆，指地緣政治風險上升。收報51.8元，跌4.34%。

內房銷售解禁，蘭州、南通再鬆綁限購限貸。內房股向下，合景泰富（1813）收報2.6元，跌6.14%；寶龍地產（1238）收報2.39元，跌5.91%；禹洲（1628）收報0.5元，跌5.66%；新城發展（1030）收報3.28元，跌5.2%；合生（0754）收報14.28元，跌5.31%；金地商置（0535）收報0.8元，跌6.98%；中海外（0688）收報24.15元，跌3.01%；華潤置地（1109）收報34.65元，跌2.94%；碧桂園（2007）收報5.08元，跌5.4%。

新高教（2001）中期盈利按年增逾16%至3.56億元人民幣。收報2.49元，升5.51%。

太陽娛樂（8082）擬改公司名為「Yeah，Yeah」。收報0.041元，無升跌。

味千中國（0538）今年首季同店銷售按年跌19%。收報1.13元，跌0.88%。

比亞迪（1211）擬斥逾18億元人幣回購A股，每股作價不超300元。收報225.2元，跌2.76%。

招行（3968）首季多賺12.5%，淨利息收入升一成。中紀委：招行前行長田惠宇涉嫌違紀違法受查。招商銀行：營運正常。見52周低46.15元，收報47.1元，跌9.51%。

海通國際（0665）上季盈轉虧蝕6.4億。見52周低1.16元，收報1.17元，跌13.33%。

瑞信：料六大博企面對賭廳結業潛在債務達500億。澳門3月入境客大減逾30%至52.69萬人次。新濠國際發展（0200）收報6.07元，跌1.62%；美高梅中國（2282）收報4.39元，跌1.57%；澳博（0880）收報3.23元，跌2.12%；永利澳門（1128）收報4.69元，跌2.9%；銀河娛樂（0027）收報43.6元，跌1.36%；

金沙中國（1928）收報17.14元，跌1.83%。

新特能源（1799）第一季多賺9倍。收報16.6元，跌3.04%。

西證國際（0812）暫停直營經紀業務，改以轉介形式營運。收報0.032元，無升跌。

智欣（2187）大股東減持，套現逾2.6億。收報2.85元，跌0.35%。

中國乘聯會：料4月狹義乘用車銷量按年跌近32%。

中再保（1508）首季原保費收入按年增5.1%。收報0.7元，跌2.78%。

中國動向（3818）上季同店銷售錄中單位數下跌。收報0.44元，跌2.22%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見53.5元，收報53.25元，升0.76%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.08元，收報1元，升3.09%。

破底股方面

破底股包括，宇華教育（6169）創上市新低，見1.35元，收報1.36元，跌6.85%；希望教育（1765）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌7.14%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.081元，收報0.097元，升5.43%；新東方在線（1797）創上市新低，見3.13元，收報3.16元，跌5.11%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.48元，收報0.48元，跌5.88%；啟明醫療（2500）創上市新低，見12.18元，收報12.26元，跌5.26%；榮昌生物（9995）創上市新低，見30.4元，收報30.45元，跌7.45%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.47元，收報2.49元，跌3.11%；康聖環球（9960）創上市新低，見2元，收報2.13元，跌3.18%；中國太保（2601）創上市新低，見17.52元，收報17.76元，跌4%；京東物流（2618）創上市新低，見16.2元，收報16.64元，跌2.58%；順豐同城（9699）創上市新低，見6.32元，收報6.41元，跌4.33%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.147元，收報0.156元，跌3.11%；時代天使（6699）創上市新低，見110.3元，收報110.9元，跌3.9%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.22元，收報2.25元，跌2.6%；金力永磁（6680）創上市新低，見19.44元，收報19.44元，跌7.87%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見6.5元，收報6.63元，跌3.28%；比亞迪電子（0285）見52周低13.68元，收報13.96元，跌3.32%；小米（1810）見52周低10.96元，收報11元，跌5.34%；IGG（0799）見52周低3.02元，收報3.07元，跌1.92%；六福集團（0590）見52周低17.54元，收報17.72元，跌1.66%；中華煤氣（0003）見52周低8.8元，收報8.84元，跌1.34%；中國燃氣（0384）見52周低8.56元，收報8.72元，跌4.07%；天倫燃氣（1600）見52周低4.44元，收報4.57元，跌4.79%；環球實業科技（1026）見52周低0.108元，收報0.108元，跌5.26%；康希諾生物（6185）見52周低91.25元，收報91.8元，跌6.23%；復旦張江（1349）見52周低3.14元，收報3.18元，跌2.15%；遠大醫藥（0512）見52周低4.79元，收報4.79元，跌2.64%；四環醫藥（0460）見52周低1.27元，收報1.28元，跌3.03%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.98元，收報2元，跌2.91%；東瑞製葯（2348）見52周低1.11元，收報1.14元，跌3.39%；威高股份（1066）見52周低7.98元，收報8.06元，跌4.73%；先健科技（1302）見52周低2.13元，收報2.14元，跌5.31%；首都信息（1075）見52周低0.305元，收報0.315元，跌1.56%；雲智匯科技（1037）見52周低0.29元，收報0.29元，跌3.33%；晨訊科技（2000）見52周低0.295元，收報0.3元，跌3.23%；舜宇（2382）見52周低102.4元，收報104.8元，跌3.5%；煤氣（0003）見52周低8.8元，收報8.84元，跌1.34%；招商銀行（3968）見52周低46.15元，收報47.1元，跌9.51%；創科實業（0669）見52周低105.3元，收報106元，跌6.03%；信義玻璃（0868）見52周低16.12元，收報16.48元，跌1.32%。

異動股

上升異動股，包括，國藝（8228）收報0.036元，升24.14%；冠均國際（1629）收報0.53元，升19.1%；HMVOD（8103）收報1.2元，升11.11%；康健（3886）收報0.51元，升7.37%；開拓藥業（9939）收報0.61元，升6.04%；領悅服務（2165）收報3.7元，升5.71%；新高教（2001）收報2.49元，升5.51%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.081元，收報0.097元，升5.43%；寶力科技（0164）收報0.4元，升5.26%；德視佳（1846）收報7.22元，升4.64%。

下跌異動股，包括，大豐港（8310）收報0.11元，跌21.43%；邁博藥業（2181）收報0.64元，跌13.51%；海通國際（0665）見52周低1.16元，收報1.17元，跌13.33%；新華保險（1336）收報19.6元，跌12.5%；中遠海能（1138）收報4.12元，跌12.15%；錦藝集團（0565）收報0.29元，跌12.12%；海底撈（6862）收報13.5元，跌11.99%；泰凌醫藥（1011）收報0.172元，跌11.79%。

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