內地爆疫，恒指今早低開353點見半日頂，最多曾跌633點，低見20005.33點，是3月16日18584.04點後最低，半日高低波幅279點。恒指連跌5日，暫計累跌1414.41點，對上一次連跌5日是2021年11月23日。