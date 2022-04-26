個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.73%，折合報333.05元；阿里巴巴（9988）升2.88%，折合報84.2元；美團（3690）升2.85%，折合報142.55元；匯控（0005）跌1.6%，折合報50.82元；建行（0939）升0.11%，折合報5.56元。

道期現跌0.088%；標期現跌0.08%；納期現跌0.16%。日股現升0.25%，韓股現升0.42%，澳股現跌2.24%。

紐油現升0.29%或0.28美元，報98.83美元；布油現升0.38%或0.39美元，報102.71美元；金價現升0.24%或4.63美元，報1902.46美元；美國10年期債息現跌0.54%或0.0154厘，報2.8044厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中海外（0688）、匯控（0005）、萬洲（0288）、白雲山（0874）、中鋁（2600）、復星醫藥（2196）、贛鋒鋰業（1772）等。

莊園牧場（1533）提10.89元回購H股並退市，溢價逾11%。

煙草專賣局發文，電子煙企業上市須通過前置式審查。

部分內房股據報正按要求上報發債計劃。

人行：下調外匯存款準備金率1個百分點。

中興通訊（0763）首季淨利潤微升1.6%，資產減值損失增加5.5倍。

摩通：憂慮澳博（0880）流動性較同業低，估值不便宜。

國務院辦公廳：鼓勵新能源汽車及綠色家電下鄉。

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