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恒指高開119點 科指升2.07% ATM推高大市

恒指今早高開119點或0.61%，報19989點，成交金額17億元；國指今早高開76點或1.16%，報6761點。恒生科技指數開市報3884點，升2.07%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、招商銀行（3968）拖累大市。

藍籌44隻升，12隻下跌，10隻無升跌。信義光能（0968）升3.48%，報11.3元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌2.6%，報54.4元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股24隻升，0隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報93.55元，升5.23%；跌幅最大的是金蝶（0268）無成交，報13.76元。

恒指續低於10天線(20857.14點)。科指續低於10天線(4100.23點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）開市報24.2元，無升跌。匯控（0005）開市報50.85元，跌1.55%。萬洲（0288）開市報5.47元，升2.05%。白雲山（0874）無成交，報19.06元。中鋁（2600）見52周低3.58元，開市報3.58元，跌1.38%。復星醫藥（2196）開市報32.3元，升0.16%。贛鋒鋰業（1772）開市報81.4元，升2.91%。

莊園牧場（1533）提10.89元回購H股並退市，溢價逾11%。無成交，報9.75元。

煙草專賣局發文，電子煙企業上市須通過前置式審查。思摩爾（6969）開市報15.92元，無升跌。

部分內房股據報正按要求上報發債計劃。龍光地產（3380）開市報2.24元，升1.36%；旭輝（0884）開市報3.65元，升1.11%；合生（0754）開市報14.38元，升0.28%；保利置業（0119）開市報1.93元，升2.12%。

人行：下調外匯存款準備金率1個百分點。工行（1398）開市報4.71元，升0.86%。中行（3988）開市報3.09元，無升跌。建行（0939）開市報5.57元，升0.36%。

中興通訊（0763）首季淨利潤微升1.6%，資產減值損失增加5.5倍。開市報15.6元，升0.78%。

摩通：憂慮澳博（0880）流動性較同業低，估值不便宜。開市報3.2元，升1.27%。

國務院辦公廳：鼓勵新能源汽車及綠色家電下鄉。吉利（0175）開市報11元，升1.85%。比亞迪（1211）開市報222.4元，升1.37%。廣汽集團（2238）開市報6.25元，升0.97%。東風集團股份（0489）開市報5.45元，升1.68%。長城汽車（2333）開市報10.34元，升1.57%。北京汽車（1958）開市報2.34元，升1.3%。小鵬汽車（9868）開市報93.55元，升5.23%。理想汽車（2015）開市報87元，升4.32%。蔚來集團（9866）無成交，報130.9元。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見53.6元，開市報53.6元，升0.28%。

破底股方面

破底股包括，協鑫新能源（0451）見52周低0.133元，開市報0.133元，無升跌；中鋁（2600）見52周低3.58元，開市報3.58元，跌1.38%。

異動股

上升異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）開市報25.15元，升2.03%；大豐港（8310）開市報0.109元，升9%；泰凌醫藥（1011）開市報0.17元，升8.97%；銀建國際（0171）開市報0.47元，升6.82%；綠城管理控股（9979）開市報5.7元，升5.36%；寶力科技（0164）開市報0.3元，升5.26%；小鵬汽車（9868）開市報93.55元，升5.23%；百度（9888）開市報114元，升4.97%；香格里拉（0069）開市報6.23元，升4.88%。

下跌異動股，包括，TOM集團（2383）開市報0.7元，跌10.26%；億勝生物科技（1061）開市報3.62元，跌4.49%；固生堂（2273）開市報28元，跌4.11%；海豐國際（1308）開市報25.55元，跌3.4%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位6.5元，開市報6.71元，跌2.12%；長和（0001）開市報54.4元，跌2.6%；中升（0881）開市報49.6元，跌2.55%；招金礦業（1818）開市報7.36元，跌2.52%；晶苑國際（2232）開市報2.76元，跌2.47%；網上車市（1490）開市報0.88元，跌2.22%；俄鋁（0486）開市報3.7元，跌2.12%。

 

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