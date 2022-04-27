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恒指低開211點 ATMX全線向下 創夢天地彈14%

恒指今早低開211點或1.06%，報19723點，成交金額25億元；國指今早低開65點或0.97%，報6682點。恒生科技指數開市報3865點，跌1.27%。

ATMX全線向下，騰訊（0700）開市報332元，跌1.13%；阿里巴巴（9988）跌0.65%，報84.35元；美團（3690）開市報144.6元，跌0.48%；小米（1810）見52周低10.74元，開市報10.74元，跌1.1%。

內銀股續弱，工行（1398）跌0.43%，報4.6元；招商銀行（3968）跌3.13%，報43.3元；中行（3988）跌0.98%，報3.03元；建行（0939）跌0.18%，報5.49元。

醫藥股普遍下挫，復星醫藥（2196）開市報32.75元，跌5.21%；國藥控股（1099）開市報17.18元，跌0.46%；中生製藥（1177）開市報3.92元，跌0.51%；石藥集團（1093）開市報7.97元，升0.38%；華潤醫藥（3320）開市報3.7元，跌2.37%。

受惠國策，基建股向上，中國中鐵漲超4%，開報5.22元；中國鐵建（1186）開市報4.99元，升2.89%；。

昨日大瀉的創夢天地（1119），擬斥不超過2億元回購，開市報2.4元，升14.83%。

 

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