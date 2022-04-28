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Tap & Go伙拍中環街市推0%交易費撐小店

新一輪電子消費券首階段已於本月初發放，支付平台之一、香港電訊（6823）旗下Tap & Go「拍住賞」宣布，伙拍中環街市，為場内合資格商戶透過HKT Merchant Services登記一站式流動收款裝置「智能 POS」及「轉數快」收款方案，可享「轉數快」及Tap & Go「拍住賞」0%交易費優惠 。

同時，中環街市亦為Tap & Go「拍住賞」手機錢包用戶提供獨家消費獎賞，由5月1日至6月30日推廣期內，相關用戶於中環街市的指定商戶消費滿500元，即可享合共高達660元獎賞。

HKT Payment Limited 替任行政總裁陳厦蒂表示，是次與中環街市合作，冀透過一連串消費獎賞及Tap & Go支付服務，刺激本地消費，為振興經濟出一分力。同時配合特惠交易費用，助中環街市的小商戶把握新一輪消費券商機。

華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷亦指，連同中環街市加推的Tap & Go獨家優惠，市民可額外享受現金回贈，增強新一輪消費券帶來的乘數效應，以進一步刺激市民消費，與商戶共度時艱。

 

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