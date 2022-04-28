其中，P&G旗下紙尿褲品牌Pampers於4月22日、即世界地球日起至5月12日，與屈臣氏展開「Pampers X 香港屈臣氏共建森林」計劃。顧客在活動期間於屈臣氏門市或網店購買任何Pampers產品，即可免費認養由本地植樹機構 EcoMatcher協助種植，位於東南亞的小樹苗乙棵。過程中，EcoMatcher會栽種不同品種的樹木，以促進及維持生態多樣性；消費者更可以與小朋友一同於EcoMatcher平台內的衛星地圖查看自己所認養的小樹苗確實位置、樹木品種、碳吸存量，以及照顧樹木的農夫等資訊，亦可以為樹苗命名，甚至和小樹苗和負責的農夫透過應用程式用英文進行AI對話、自拍留念，以互動、有趣的方法增進下一代環保意識。

此外，去年全港塑膠容器回收計劃 ─「塑膠再生」計劃合共回收逾20萬個膠樽，比預計回收量的11萬個個人護理產品膠樽超出了80%以上。今年計劃將會擴展，並推出「家居廢物回收」試驗計劃，當中會研究本地家庭的回收習慣和不同誘因，從而探討及協助推進適合香港的循環綠色經濟和線下線上負責任消費。有關計劃將由本地環保回收公司The Loops HK為參與家庭提供一站式上門家居回收服務，同時以問卷調查及小組討論，蒐集和比較計劃前後回收習慣和行為轉變，作進一步推進社會在抗疫新常態下有效地回收減廢。

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