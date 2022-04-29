美元加息周期下，港元匯率近期持續低迷及市場擔憂影響本港樓宇按揭息率。香港銀行公會主席禤惠儀表示，香港銀行何時調高按揭息率，會取決於外在因素及個別銀行因素，包括市場資金風投、成本及銀行自身資金結構等；至於上調按揭利息則將視乎外部資金的供需以及銀行內部資金分配。 她又表示，以目前資金成本仍在低水平， 加上銀行結餘充裕，以該情況下暫時「未見樓宇按揭存在太大的加息壓力」。以2015年至2018年參考，美息在加息8次後，本港樓宇按揭才增加。
禤惠儀又表示，本港在聯繫匯率制度下港息將跟隨美息上升，惟以前銀行體系結餘約3000億元， 相對充裕，因此港息會出現滯後。她又表示，市場普遍預期聯儲局會在5月及6月加息50點子，隨著美息加快，將進一步拉闊美息及港息之間距離，在該情況下，出現港元資金流出屬正常。
就人才外流方面，她表示，港府最近放寬多國的入境檢疫安排，以目前市場人才需求大，但供應不足的情況， 放寬限制對市場而言確實是一個好消息，緩和氣氛等。她又表示，協會一直向銀行監管機構反映及商討有關入境檢疫安排，希望當局能給出一個明確的檢疫隔離指引及路線圖，讓各大公司能規劃人才，進入香港做生意及投資。
她又表示，隨著社交措施放寬下，4月各大銀行分行已投入服務，疫情受挫的行業，生意將在第二季開始復蘇。
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