禤惠儀又表示，本港在聯繫匯率制度下港息將跟隨美息上升，惟以前銀行體系結餘約3000億元， 相對充裕，因此港息會出現滯後。她又表示，市場普遍預期聯儲局會在5月及6月加息50點子，隨著美息加快，將進一步拉闊美息及港息之間距離，在該情況下，出現港元資金流出屬正常。

就人才外流方面，她表示，港府最近放寬多國的入境檢疫安排，以目前市場人才需求大，但供應不足的情況， 放寬限制對市場而言確實是一個好消息，緩和氣氛等。她又表示，協會一直向銀行監管機構反映及商討有關入境檢疫安排，希望當局能給出一個明確的檢疫隔離指引及路線圖，讓各大公司能規劃人才，進入香港做生意及投資。

她又表示，隨著社交措施放寬下，4月各大銀行分行已投入服務，疫情受挫的行業，生意將在第二季開始復蘇。

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