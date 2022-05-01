在近期發布過一些看淡市場的看法、準確地預言內地A股將會跌穿3000點後，一向敢言的交銀國際研究部主管洪灝的公開社交媒體賬戶被停止使用。目前已找不到其微信公眾賬戶「洪灝的中國市場策略」，據網民指由周六（4月30日）晚開始被停止使用，公眾號提示稱，賬戶違反《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》，所有內容已被屏蔽。另外，其擁有眾多粉絲的微博賬戶目前亦已無法查看。
彭博報道稱，目前尚未知道洪灝的哪些言論導致賬戶遭凍結。本報正嘗試聯絡洪灝。
另有傳言指，洪灝已被責令禁言，給予處分，近期或被安排離職，主要是前期的研報和觀點對股市波動區間有過預測低於3000點的研判。
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洪灝在傳統媒體和社交媒體上都比較活躍，經常在包括彭博電視和CNBC在內的財經媒體上露面。早前滬深300指數上周跌至兩年低點，是今年迄今全球表現最差的股指之一。洪灝曾在3月21日的報告中預測， 上證綜指可能會在3,200至3,800點之間波動，最壞情況可能會跌破3,000點。該指數在4月27日一度跌至2,863.6，4月29日收於3,047.06。
洪灝又曾稱，中概股暴跌是因為監管對於互聯網公司的打擊，並警告由於中美之間的監管糾紛，這些離岸上市的股票估值或進一步下跌，此外還需要警惕資本外逃風險。3月底曾發布《中國市場策略─警惕資本外逃》一文，但目前該文章連結亦已失效。