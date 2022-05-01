彭博報道稱，目前尚未知道洪灝的哪些言論導致賬戶遭凍結。本報正嘗試聯絡洪灝。

另有傳言指，洪灝已被責令禁言，給予處分，近期或被安排離職，主要是前期的研報和觀點對股市波動區間有過預測低於3000點的研判。

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洪灝在傳統媒體和社交媒體上都比較活躍，經常在包括彭博電視和CNBC在內的財經媒體上露面。早前滬深300指數上周跌至兩年低點，是今年迄今全球表現最差的股指之一。洪灝曾在3月21日的報告中預測， 上證綜指可能會在3,200至3,800點之間波動，最壞情況可能會跌破3,000點。該指數在4月27日一度跌至2,863.6，4月29日收於3,047.06。

洪灝又曾稱，中概股暴跌是因為監管對於互聯網公司的打擊，並警告由於中美之間的監管糾紛，這些離岸上市的股票估值或進一步下跌，此外還需要警惕資本外逃風險。3月底曾發布《中國市場策略─警惕資本外逃》一文，但目前該文章連結亦已失效。