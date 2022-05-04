聯儲局加快加息﹐謝家曦表示按照上次聯儲局加息至2.5厘，本港銀行體系總結餘降至500億元，他預計今年底聯儲局也將加息至2.5厘，港元拆息會持續上升，1個月或見2厘，而最優惠利率或加年內或加至0.125厘，若明年上半年聯儲局再加息至3.5厘水平，最優惠利率才會再有明顯上升。樓市方面，謝家曦指4月睇樓量已有所回升，年內會收復第一季下跌5%的跌幅，全年沒有升跌，但樓價有加息、股市表現不佳的不利隱憂。

星展預期中國內地今年經濟增長為4.8%，較官方5.5%的目標為低，星展香港高級經濟師周洪禮表示，今次上海封城容許企業閉環生產，較2020年有改進，不過仍然生產會受運輸不能自由出入、工作人員隔離，影響物流運輸，在解除封鎖後也要數周時間恢復。他指出，今年內地會主要以基建刺激經濟，人民銀行以貨幣政策刺激經濟的空間收窄，今年第3月企業中長期貸款才從過去數月倒退後回復增長，而且貸款者多為大型企業和國企，中小企貸款需求疲弱，而且以按揭為主的個人中長期貸款續倒退四成，顯示房地產銷售力弱，降準和減息作用不大，或會待大城市封城解除後才再實行，料今年市場報價貸款利率（LPR）再有減0.2厘空間，存準率有減0.75個百分點空間。

星展預期今年第三季人民幣將貶至6.85，第四季貶至6.8。周洪禮指再貶幅度不大，不會如2015年急跌，因為2015年前十年人民幣累積不少升幅，當時有大量套息交易，但2015年逐步改革後人民幣匯率已偏向雙向波動，減少套息交易拆倉影響，而且目前人行有3.2萬億美元外儲，見夠應付13個月進口和償還2倍內地短期外債的需要，商業銀行也持有大量外幣。

其他報道

美國據報將評估是否延長加徵中國商品關稅

浙江嘉興放寬首置住房公積金貸款額度

恒指半日跌281點 美團跌近6％藍籌最差 京東健康瀉12％

Tesla據報將在上海設第二工廠 年產能或提升至100萬輛

鄭州今起封城一周 富士康：園區生產計劃不變

「馬某」報道惹市場揣測 官媒披露更多「馬某某」案詳情

馬斯克據報計劃讓Twitter最快3年後再上市

恒指低開76點 匯豐高開逾2％ 創夢天地漲逾半成

蘋果聘請福特資深高管 加大電動汽車開發力度

滴滴出行遭美國SEC調查去年IPO事宜

港股ADR跌25點 匯控擬回購 劉強東減持京東健康