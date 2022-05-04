Prenetics表示，已在東南亞和歐洲市場的遠程醫療和個性化護理領域，識別潛在收購目標。行政總裁兼創辦人楊聖武指出，已和該等潛在項目的公司展開深入討論，相信將為業務帶來額外收入和新技術。其更預期，與Artisan Acquisition Corp.合併，將視乎若干先決條件獲達成或豁免，公司料於5月18日在納斯達克正式上市。屆時將以代碼「PRE」進行交易。在取得上市地位之外，其擁有9340萬美元現金和應收帳款的資本，當中現金及應收款各佔3420萬美元及5920萬美元。

該公司表示，目前至今，其在全球進行了超過2200萬次新型冠狀病毒實驗室及在家快速測試。其更將於今年上半年，推出一系列新產品，包括無創大腸癌 FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統Circle Snapshot。

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