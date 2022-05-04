較早前宣布和新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下美國上市的Artisan Acquisition Corp（美：ARATU）合併的港產獨角獸Prenetics宣布，今年3月底止首季，受惠於診斷及基因服務的需求推動，收入創新高達到9200萬美元，按年增長60%。經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為1270萬美元，按年增長1.4%。季內毛利按年大增64.3%，達3600萬美元。但是隨股權價值上升，令非現金股份支出增加，因此營運上由盈轉虧，營運虧損60萬美元。
Prenetics表示，已在東南亞和歐洲市場的遠程醫療和個性化護理領域，識別潛在收購目標。行政總裁兼創辦人楊聖武指出，已和該等潛在項目的公司展開深入討論，相信將為業務帶來額外收入和新技術。其更預期，與Artisan Acquisition Corp.合併，將視乎若干先決條件獲達成或豁免，公司料於5月18日在納斯達克正式上市。屆時將以代碼「PRE」進行交易。在取得上市地位之外，其擁有9340萬美元現金和應收帳款的資本，當中現金及應收款各佔3420萬美元及5920萬美元。
該公司表示，目前至今，其在全球進行了超過2200萬次新型冠狀病毒實驗室及在家快速測試。其更將於今年上半年，推出一系列新產品，包括無創大腸癌 FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統Circle Snapshot。
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