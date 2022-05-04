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配合消費券發放 BoC Pay推68元迎新優惠吸客

港府早前公布，新一輪電子消費券第二階段將加入中銀香港（2388）旗下的BoC Pay，作其中一家儲值支付平台。中國銀行指，BoC Pay覆蓋7萬個本地網上和實體商戶網點，涵蓋各類日常生活支付場景，包括大型超市、便利店、食肆、藥妝及電器商舖等。為配合第二階段消費券發放，該行推出多項BoC Pay迎新優惠、推薦獎賞及商戶消費優惠。

現時全新客戶下載BoC Pay即可享港幣68元迎新優惠，同時客戶每推薦一人成功下載BoC Pay亦可獲港幣20元獎賞，推薦越多、獎賞越多。此外，客戶於OK便利店買滿港幣30元可享港幣10元現金回贈；透過OpenRice訂購外賣自取滿港幣20元，可獲減港幣5元；以及客戶於BoC Pay綁定銀聯信用卡作支付，可享銀聯網絡指定商戶優惠，包括惠顧鴻福堂可享高達港幣160元優惠，以及於眼鏡88購買鏡片連鏡架可享8折優惠等。 

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