報道引述消息指，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。這將是北京在敏感機構內排除關鍵海外技術的最強力措施之一。

報道引述消息指，該項替換工作還將擴大至各地的政府機關、機構和企事業單位等。目前中央政府層面涉及更換的電腦設備數量至少有5000萬台，全部替換工作預計將在兩年內完成。

中國工信部和國新辦未回覆彭博置評。

報道引述消息指，政府的最新要求可能只涵蓋個人電腦品牌和軟件，不包括處理器等難以更換的組件。中國將主要鼓勵用Linux作業系統取代微軟的Windows作業系統。一位知情人士表示，總部位於上海的中標軟件是Linux作業系統的主要供應商之一。

報道引述消息指，包括國有媒體和網絡安全部門在內的一些機構可能會在獲得特別許可的情況下繼續採購先進的外國設備。另一位知情人士稱，未來這種許可制度也可能會收緊。

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