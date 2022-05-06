銀河聯昌指出，儘管自2021年12月起所公布的一系列支持政策，投資者認為政策似乎對解決內房股的流動性問題未見實效。內房股如龍光（3389）、正榮（6158）、世茂（0813）、融創（1918）及中梁（2772）等在過去一到兩個月已出現流動性問題。整體銀行表現得非常慎選及只向國企及優質內房放貸，但未向有再融資需要的房企放鬆。

該行留意到在岸債券市場亦有相同情況，有流動性問題的內房在投資者需求有限下不能發債。有投資者表明，在直至見到房企銷售出現較具意義的好轉前仍對投資板塊有所猶豫。

該行指，儘管政策支持，投資者對於房企年初至今的銷售感到失望。市場數據顯示，內房銷售在封城及市場氣氛淡薄下按年跌48%。基於內地的疫情防控政策，該行預計內房銷售將自6月復甦。長線，內房銷售已在2021年見頂，在2022至2024年會出到20-30%的調整，在首置及改善性需求支持下並不預期再有大幅下降。

同時，該行認為內地投資者比起離岸投資者更審慎，因為市場情緒在底部，股份及樓市持續的負面消息，整體經濟弱勢。有投資在內房的投資者亦只擁潤地（1109）、龍湖（0960）、中海外（0688）及萬科（2202）等具防守性股份。亦對高beta 股如旭輝（0884）、合景泰富（1813）、碧桂園（2007）、時代中國（1233）、寶龍（1238）及中駿（1966）等有興趣。

該行維持內房行業增持看法，因為強勁的支持政策可能促進銷售復蘇，加上行業有吸引力的估值，並看好大中型股份龍湖、旭輝和碧桂園。對於小型股則喜好時代及合景泰富。國企中則看好華潤置地。

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