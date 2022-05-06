Mike Shiaon認為，在之前六個美聯儲加息周期中，MSCI 亞洲（日本除外）指數的走勢並不一定像坊間普遍看法一樣走向。相反，亞洲股市在1988年至1989年、2004年至2007年和2015年至2018年的加息週期中平均上漲 20%。除加息外，若干因素促成了市場表現，而過去幾年龐大的流動性促成了全球市場的良好表現。

Mike Shiaon認為，與美國或歐洲股票相比，亞洲股票存在折讓，釋放價值的潛在催化劑有3個。第一，貨幣政策寬鬆，中國的貨幣政策周期與世界其他地區的緊縮走向形成明顯差異，我們預計今年會有更多的政策支持。

二，監管明朗化以致風險降低。Mike Shiaon認為，主席習近平和中國高級官員上周就經濟政策進行討論，重點是促進科技和基礎設施領域的發展，同時放寬對房地產市場的監管，特別是，當局更進一步表示，政府將推出支持平台經濟的措施，這可以被視為向市場保證，始於2020年的一系列收緊監管趨勢可能會結束。認為平台經濟政策可能更傾向於指導性而非懲罰性。

三，隨著疫苗接種率的提高，經濟重新開放。Mike Shiaon認為，大多數東盟國家已重新開放邊境，歡迎商務和旅遊遊客。亞洲國家的寬鬆措施和高疫苗接種率有助今年的GDP增長和經濟數據。在中國，政府繼續實行嚴格的防疫政策。一旦情況再次變得可控，可能會看到活動增加。事實上，在過去的兩年裡，中國的疫情一直得到很好的控制。

Mike Shiaon認為，短期內中國將維持動態清零政策，它能夠在可持續經濟增長和維護人民健康之間取得平衡；看到政府傾向強調支持經濟穩定增長的立場。認為民營企業，尤其是科技、平台和基礎設施領域的民營企業，可以借助政策支持，通過消費券等舉措拉動內需。

中期方面，Mike Shiaon認為，將繼續關注外部驅動因素的影響，例如美聯儲加息和縮表步伐，以及中國ADR事宜的發展。在港股上市的中國股票的估值相對低於美國市場。這些公司受到結構性增長動力的支持。例如，與美國互聯網公司相比，中國互聯網公司有32%的折讓。它顯示出相對便宜的估值，尤其是在中國當局最近的積極發展之後，目前更具吸引力。

其他報道

「踩過界」賣咖啡？ 李寧：計劃在店內提供咖啡服務 提升顧客購物舒適度

香港電訊：5G網絡覆蓋東鐵綫過海段

日本據報或於6月起允許外國遊客入境

潤泥：李福利辭任主席 紀友紅接任

恒指半日跌741點 北水流入19億元 人民幣見年半最弱

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3000點大關

存血栓風險 美國限制使用強生新冠疫苗

港元貶至近3年最弱 港美利差3年最闊 1個月HIBOR跌穿0.18%

券商：僅一成投資者傾向增持內房

中國據報要求政府機構等將電腦更換為本國產品 聯想倒升1.5%