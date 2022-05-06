moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

景順首席投資總監：亞洲股票存在折讓 中資網企達32%

景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiaon發表關於美聯儲加息對亞洲股市的影響和中國最新政策展望，認為加息對指數的走勢，不一定像坊間普遍看法，又認為與美國或歐洲股票相比，亞洲股票存在折讓。

Mike Shiaon認為，在之前六個美聯儲加息周期中，MSCI 亞洲（日本除外）指數的走勢並不一定像坊間普遍看法一樣走向。相反，亞洲股市在1988年至1989年、2004年至2007年和2015年至2018年的加息週期中平均上漲 20%。除加息外，若干因素促成了市場表現，而過去幾年龐大的流動性促成了全球市場的良好表現。

Mike Shiaon認為，與美國或歐洲股票相比，亞洲股票存在折讓，釋放價值的潛在催化劑有3個。第一，貨幣政策寬鬆，中國的貨幣政策周期與世界其他地區的緊縮走向形成明顯差異，我們預計今年會有更多的政策支持。

二，監管明朗化以致風險降低。Mike Shiaon認為，主席習近平和中國高級官員上周就經濟政策進行討論，重點是促進科技和基礎設施領域的發展，同時放寬對房地產市場的監管，特別是，當局更進一步表示，政府將推出支持平台經濟的措施，這可以被視為向市場保證，始於2020年的一系列收緊監管趨勢可能會結束。認為平台經濟政策可能更傾向於指導性而非懲罰性。

三，隨著疫苗接種率的提高，經濟重新開放。Mike Shiaon認為，大多數東盟國家已重新開放邊境，歡迎商務和旅遊遊客。亞洲國家的寬鬆措施和高疫苗接種率有助今年的GDP增長和經濟數據。在中國，政府繼續實行嚴格的防疫政策。一旦情況再次變得可控，可能會看到活動增加。事實上，在過去的兩年裡，中國的疫情一直得到很好的控制。

Mike Shiaon認為，短期內中國將維持動態清零政策，它能夠在可持續經濟增長和維護人民健康之間取得平衡；看到政府傾向強調支持經濟穩定增長的立場。認為民營企業，尤其是科技、平台和基礎設施領域的民營企業，可以借助政策支持，通過消費券等舉措拉動內需。

中期方面，Mike Shiaon認為，將繼續關注外部驅動因素的影響，例如美聯儲加息和縮表步伐，以及中國ADR事宜的發展。在港股上市的中國股票的估值相對低於美國市場。這些公司受到結構性增長動力的支持。例如，與美國互聯網公司相比，中國互聯網公司有32%的折讓。它顯示出相對便宜的估值，尤其是在中國當局最近的積極發展之後，目前更具吸引力。

 

其他報道

「踩過界」賣咖啡？ 李寧：計劃在店內提供咖啡服務 提升顧客購物舒適度

香港電訊：5G網絡覆蓋東鐵綫過海段

日本據報或於6月起允許外國遊客入境

潤泥：李福利辭任主席 紀友紅接任

恒指半日跌741點 北水流入19億元 人民幣見年半最弱

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3000點大關

存血栓風險 美國限制使用強生新冠疫苗

港元貶至近3年最弱 港美利差3年最闊 1個月HIBOR跌穿0.18%

券商：僅一成投資者傾向增持內房

中國據報要求政府機構等將電腦更換為本國產品 聯想倒升1.5%