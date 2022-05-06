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Adidas首季收入勝預期 防疫措施下 大中華收入將大降

Adidas公布，首季收入、營業利潤均勝預期，下調全年營業利益率及毛利率。受防疫措施影響，首季大中華區的收入下降35%，料全年將大幅下降。

首季收入53.0億歐元，按年增0.6%，略高於預期的52.1億歐元；營業利潤4.37億歐元，按年減38%，亦高過預期的3.919億歐元。不過，持續經營業務淨利潤3.10億歐元，按年跌38%。另外，毛利率及營業利益率增幅均遜預期，毛利率49.9%，低過去年同期的51.8%，及預期的50.3%；營業利益率8.2%，低過去年同期的13.4%，及預期的9.19%。

預計全年營業利益率大約9.4%，低過早前預測的10.5%至11%，及市場預期的10.5%。維持預期持續經營業務淨利潤低端18億歐元至19億歐元；但毛利率預計則下調至約50.7%，此前預計51.5%至52%，市場預期為51.5%。

Adidas指，由於大中華區受防疫封鎖的影響，收入和淨收入的預測確認為低端水平，預計大中華區收入今年將大幅下降。儘管大中華區銷售額持續下滑，且供應鏈限制帶來約2億歐元的負面影響，但認為第二季度已恢復增長。

Adidas指下半年，由於供應不受限制，加上西方市場的強勁勢頭、亞太地區需求的加速、令人興奮的創新產品管道以及重大體育賽事，預計淨銷售額將增長20%以上。

 

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