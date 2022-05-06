姚嘉仁及莊博禮（John Leo Buckley）將獲委任為香港交易所的聯席營運總監，並分別繼續擔任香港交易所市場聯席主管以及交易營運及企業轉型主管的職能。

姚嘉仁亦將接替戴志堅出任聯交所及期交所的行政總裁。上述委任已獲證監會書面核准，並將於6月1日起生效。

姚嘉仁現年52 歲，在國際資本市場擁有超過 25 年的工作經驗。於2019年4月加入港交所，及現時擔任港交所市場聯席主管，負責港交所旗下不同資產類別的產品及服務，包括客戶參與、產品開發、改善市場微結構項目等工作。在加入港交所前，擔任高盛在中國內地的戰略合作夥伴北京高華證券有限責任公司的副總經理及首席營運總監，並兼任乾坤期貨有限公司董事長。再之前則是擔任高盛集團香港固定收益、貨幣及商品業務董事總經理。並自2020年起成為證監會證券賠償基金委員會委員。

莊博禮現年53歲，在金融服務業及資本市場具有近30年經驗。莊博禮於2021年11 月加入港交所擔任交易營運及企業轉型主管，負責港交所旗下所有的交易營運。在加入港交所前，莊博禮於2018年至2021年期間擔任 Citadel Enterprise Asia Limited 亞洲區首席運營官，於2013年至2018年期間在摩根大通曾擔任多個高級職位，包括亞太區首席風險總監和亞太區首席財務官。

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