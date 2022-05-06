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港燈南丫島風力發電場料最快2027年營運 每年發電量可供12萬家庭用

港府去年提出2050年或之前實行「淨零發電」，港燈（2638）旗下南丫島西南水域離岸風力發電場早前獲環境保護署批準，更改相關環境許可證以容許項目使用更高效能的風力發電技術。集團指，計劃將有關項目納入2024至2028年的五年發展計劃中，並提交予政府審批；若推展順利，該項目有望在2024年招標興建，及於2027年落成及投入商業營運。

港燈指，上述計劃興建的離岸風場面積接近600公頃，位於南丫島西南海域，距離南丫發電廠約4公里，容量約為150兆瓦。每台風機容量約為8至12兆瓦，而視乎最終挑選的風機容量，預算興建13至19台機組。風機總高點為海拔198至271米。

集團董事總經理尹志田表示，離岸風場預計每年可生產約 4 億度零碳電力，佔港燈總發電量約4%；以每月每戶用電量275度電計，每年約可供應12萬戶家庭使用，預計每年可減約28.4萬噸二氧化碳排放量。他指出，除了增加使用天然氣發電外，興建離岸風場正是其中一項重要手段，以發展可再生能源發電，達至淨零發電的目標。

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