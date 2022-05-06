文章日期：2022年5月6日 18:10
易鑫（2858）公布，今年第一季的汽車融資交易總數約15.12萬宗，按年增長27.06%，其中包括6.38萬宗新車融資交易及8.74萬宗二手車融資交易。
集團表示，後市場服務業務穩步增長，其第一季促成7.07萬宗後市場交易，按年增加約13.9%。
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