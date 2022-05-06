綠色零售債券今日截至認購，各間銀行陸續公布認購反應。工銀亞洲表示，今次綠色零售債券總認購金額及人數與去年第八批iBond反應相若。該行客戶平均認購9萬元（即9手），最高認購為500萬元（即500手）。整體銷售情況符合預期，表現理想。
工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，雖然美國聯儲局最近加息有機會減低市民對綠色零售債券的需求，同時對二手市場價格會造成影響，但在投資市場較為波動的情況下，綠色零售債券作為投資者防守型資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，對大部分市民仍具一定的吸引力。若投資者選擇長線持有，則不受短期價格波動所影響。估計今次綠色零售債券認購情况會如市場預期般熱烈，預計150億元發行額最終超額認購2至3倍。
招商永隆表示，每名客戶平均認購10手（1萬元），最高認購額為1000萬元（1000手）。經電子渠道（流動銀行。網絡銀行）認購的客戶人數達87%。
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