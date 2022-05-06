文章日期：2022年5月6日 18:59
綠色零售債券今日截止認購，政府發言人表示，共錄得約49.3萬人認購，涉資328.8億港元，最終發行額將提高至上限200億港元。是次綠債認購超購1.2倍，初步推算每名認購者穩獲4手，部分可獲5手。最終配發結果將於本月16日公布。
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