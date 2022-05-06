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太古廣場首季零售銷售額跌9% 寫字樓租金跌幅擴大至18%

太古地產（1972）收市後公布，截至今年3月底止第一季，太古廣場購物商場租用率維持於96%水平；受第五波新冠疫情爆發影響，期內零售銷售額下跌9.1%，去年全年零售銷售額增長為27.4%。太古城中心租用率維持100%；零售銷售額下跌10.4%，去年全年零售銷售額則升8.8%。東薈城名店倉租用率維持在100%；零售銷售額下跌21.3%，去年全年則增長21.6%。

香港寫字樓方面，首季整體租用率維持於97%。當中，太古廣場租用率維持於98%，租金調幅由去年全年下調4%，擴大至今年首季下調18%。太古坊（整體）租用率維持於97%，租金調整下調2%，去年全年則升4%。港島東中心及太古坊一座租用率維持於99%，租金調幅維持不變，去年全年則上調一成。其他太古坊辦公樓租用率96%，較去年底下跌1個百分點；租金下調3%，而去年全年則升1%。

香港寫字樓整體需求和租金表現，或受近期外資紛紛撤出本港而影響。英國《金融時報》早前報道，法興已與新加坡政府達成一項安排，允許該公司安排至少10多名香港銀行家遷往新加坡。此外，早前亦有報道指，美銀、富國銀行和花旗銀行等高層和員工由香港遷移至新加坡及其他地區。

太古地產今日收報18.96元，跌2.17%。太古（0019）收報44.75元，跌2.29%。

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