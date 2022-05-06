儘管美國勞動力市場繃緊，招聘活動持續強勁。美國非農職位在4月增長42.8萬個，增幅與3月持平，高於分析師預期的40萬個。美國4月失業率則維持在3.6%，分析師原預期可回落至3.5%，恢復至2020年2月美國疫情惡化前的最低水平。