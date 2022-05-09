盛松成稱，若供應鏈停擺時間過長，眾多小微製造業企業的生存將受到嚴重威脅，同時全球供應鏈可能加速調整，都會在一定程度上削弱中國的競爭優勢。

盛松成稱，原料價格上漲、人民幣匯率貶值都將增加中國製造業企業成本，而本輪疫情的發生又對中國內需恢復造成影響。更加值得警惕的是製造業的外遷，上海製造業樞紐停擺時間越長，愈有可能對中國製造帶來不利影響，又認為消費恢復可能更為緩慢。

內地重申堅持動態清零防疫措施，盛松成稱，為實現全年經濟社會發展目標，須在毫不放鬆疫情防控的同時，積極落實有關政策措施。

盛松成提出多項措施，包括確保交通物流暢通、確保重點產業鏈供應鏈、全面加強基礎設施建設、繼續適度調整房地產調控、支持平台經濟健康發展、保持政策的連續性和穩定性等。

盛松成提出，積極的財政政策應加快落實，綜合考慮國內外形勢，用好各類貨幣政策工具，可更加注重數量型工具的使用。

他指，本輪疫情過後，受短期供需關係的影響，物價可能面臨上漲壓力，應高度重視民生關切。

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