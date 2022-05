微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)在Twitter發文表示,他的新冠病毒檢測呈陽性,目前有輕微病徵,正在自我隔離。他又表示,慶幸自己已經接種新冠疫苗和加強劑,並獲得優質的醫療服務。

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.