個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.31%，折合報338.8元；阿里巴巴（9988）跌6.37%，折合報80.2元；美團（3690）跌4.55%，折合報154.05元；匯控（0005）跌1.78%，折合報47.54元；建行（0939）跌1.09%，折合報5.44元。

道期現跌0.113%；標期現跌0.12%；納期現跌0.16%。日股現跌1.95%，韓股現跌0.95%，澳股現跌0.72%。

紐油現跌0.56%或0.59美元，報105.11美元；布油現跌0.54%或0.59美元，報106.92美元；金價現升0.25%或4.72美元，報1857.12美元；美國10年期債息現跌1.74%或0.0511厘，報2.8696厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，瑞聲（2018）、華虹半導體（1347）、德昌電機（0179）、龍光地產（3380）、寶勝國際（3813）、新秀麗（1910）、中芯國際（0981）等。

中交建（1800）「借殼」A股祈連山 將部分工程業務分拆上市。

百勝中國（9987）擬向YUM追討約7260萬特許經營費。

永利（1128）：在澳門項目內仍有12.5公頃空間可供未來發展。

富智康（2038）首季虧損收窄至1880萬美元。

登輝（1692）：物料通脹已與客戶重新定價，未致完全承受物料漲價壓力。

國泰航空（0293）上月載客量按年升逾八成。

神威藥業（2877）首季營業額按年增18%。

中國人保（1339）首四個月原保險保費收入按年增近14%。

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