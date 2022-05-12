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恒指跌208點 科指跌1.4% 北水續流入南水則轉流出

美通脹高過預期，金管局亦於出手買港元，恒指今早隨外圍低開267點，曾收窄至跌93點後，又再向下，最多跌309點，高低波幅216點。美期、A股向上，港股半日跌幅稍為收窄。

恒指半日跌208點或1.05%，報19615點，成交金額577億元；國指跌85點或1.26%，報6684點。恒生科技指數收報3959點，跌1.48%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，49隻下跌，1隻無升跌。友邦（1299）升1.53%，收報73.15元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.82%，收報4.21元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報9.86元，升2.49%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報80.55元，跌6.93%。

恒指續低於10天線(20315.27點)。科指續低於主要平均線，10天線(4137.52點)亦升穿20天線(4120.4點)。

北水南下合計淨流入40.01億元，較上日減少36.4%，連續第4日流入，累計流入192.9億元，對上一次連續4日淨流入是4月13日。南水北上合計淨流出3.44億元人民幣，終止單日流入。

政協擬下周開「數字經濟」專題會，劉鶴、網信辦、百度（9888）等企業代表擬出席。收報108.8元，跌1.63%。

比亞迪（1211）長沙廠附近已安裝空氣質量監測系統。收報228.4元，跌2.06%。

多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報16.62元，跌0.6%。華虹半導體（1347）收報25.15元，跌1.76%。德昌電機（0179）見52周低8.29元，收報8.37元，跌1.41%。龍光地產（3380）停牌。寶勝國際（3813）收報0.85元，無升跌。新秀麗（1910）收報15.62元，跌4.17%。中芯國際（0981）收報16.12元，升1.9%。

中交建（1800）「借殼」A股祈連山 將部分工程業務分拆上市。收報4.5元，跌0.66%。

百勝中國（9987）擬向YUM追討約7260萬特許經營費。收報296.4元，跌6.5%。

永利（1128）：在澳門項目內仍有12.5公頃空間可供未來發展。收報4.46元，跌2.41%。

富智康（2038）首季虧損收窄至1880萬美元。收報0.95元，跌3.06%。

登輝（1692）：物料通脹已與客戶重新定價，未致完全承受物料漲價壓力。收報1.99元，無升跌。

國泰航空（0293）上月載客量按年升逾八成。收報7.73元，跌1.4%。

神威藥業（2877）首季營業額按年增18%。收報5.6元，升1.63%。

中國人保（1339）首四個月原保險保費收入按年增近14%。收報2.43元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.68元，收報1.71元，跌2.84%；宇華教育（6169）創上市新低，見0.97元，收報0.99元，跌2.94%；希望教育（1765）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌3.26%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.455元，收報0.47元，跌7.84%；新東方在線（1797）創上市新低，見2.89元，收報2.95元，跌1.67%；蔚來集團（9866）創上市新低，見101.2元，收報104.1元，跌7.05%；滇池水務（3768）創上市新低，見1.62元，收報1.63元，跌5.23%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見20.05元，收報20.45元，跌17.87%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.7元，收報2.79元，跌10.29%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.94元，收報16.06元，跌3.14%；京東物流（2618）創上市新低，見14.54元，收報14.68元，跌2.39%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.13元，收報0.131元，跌4.38%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.055元，收報0.058元，跌1.69%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.04元，收報1.05元，跌2.78%；華融金控（0993）創上市新低，見0.113元，收報0.131元，無升跌；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見5.8元，收報5.815元，跌2.51%；百濟神州（6160）見52周低74.25元，收報74.9元，跌12.4%；昊海生物科技（6826）見52周低31.4元，收報31.7元，跌1.25%；新意網集團（1686）見52周低6.07元，收報6.12元，跌1.45%；元力控股（1933）見52周低0.245元，收報0.245元，跌2%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.55元，收報0.56元，跌3.45%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.91元，無升跌；越秀房託（0405）見52周低3.06元，收報3.08元，無升跌；冠君（2778）見52周低3.31元，收報3.34元，跌3.19%；晨訊科技（2000）見52周低0.25元，收報0.25元，跌1.96%；中遠海運港口（1199）見52周低5.27元，收報5.29元，跌0.94%；火幣科技（1611）見52周低4.32元，收報4.37元，跌5.41%；協鑫新能源（0451）見52周低0.113元，收報0.115元，跌4.17%；德永佳集團（0321）見52周低1.29元，收報1.31元，跌2.96%；太陽國際（8029）見52周低0.275元，收報0.275元，無升跌；遠東發展（0035）見52周低2.31元，收報2.34元，跌1.27%；中國有贊（8083）見52周低0.104元，收報0.105元，跌7.89%；德昌電機（0179）見52周低8.29元，收報8.37元，跌1.41%；宏光（6908）見52周低3.72元，收報3.75元，跌4.58%；恒隆集團（0010）見52周低14.48元，收報14.5元，跌0.68%；中國飛機租賃（1848）見52周低4.9元，收報5.04元，跌0.2%；裕元工業（0551）見52周低10.22元，收報10.48元，跌0.38%；電訊數碼（6033）見52周低2.45元，收報2.5元，跌1.57%；先豐服務（0500）見52周低0.44元，收報0.44元，跌2.22%；江南布衣（3306）見52周低7.94元，收報7.99元，跌3.73%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.455元，升78.43%；華盛國際（1323）收報0.124元，升14.81%；生力啤（0236）收報0.89元，升8.54%；恒盛地產（0845）收報0.179元，升8.48%；太平洋酒吧（8432）收報0.116元，升8.41%；光啟科學（0439）收報0.13元，升7.44%；世紀聯合（1959）收報0.46元，升6.98%；國際永勝（6663）收報0.78元，升6.85%；賞之味（8096）收報0.063元，升6.78%；中國智能交通（1900）收報0.146元，升6.57%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見20.05元，收報20.45元，跌17.87%；樂透互娛（8198）收報0.28元，跌15.15%；百濟神州（6160）見52周低74.25元，收報74.9元，跌12.4%；國藝（8228）收報0.024元，跌11.11%；維太創科（6133）平上市低位0.2元，收報0.2元，跌10.31%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.7元，收報2.79元，跌10.29%；中建富通（0138）收報0.19元，跌9.52%；旭輝永升服務（1995）收報7.72元，跌9.07%；建業新生活（9983）收報3.57元，跌8.93%；冠忠巴士（0306）收報2.73元，跌8.7%；合景泰富（1813）收報2.47元，跌8.52%。

 

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