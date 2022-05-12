融創中國（1918）今早披露，無法在寬限期內支付2023年10月到期的美元債利息，並預期將不會就此債券及另外三隻美元債到期時或寬限期內償付債務。此前，集團已就一筆40億元的境內債「20融創01」展期18個月，並完成利息支付，但境外債卻未能如期支付。據了解，融創先處理境內問題，是出於要維持境內業務經營、開工，爭取時間進行債務重組及保障公司現金流等考慮，公司除了資產處置，亦積極引入戰投，以解決當前融創的困境。
而且該筆境內債將需於5月12日支付本金額的10%，融創亦需保留資金，以避免二次支付出現問題。據指，融創目前正積極進行處置資產處置，並已委任華利安諾基為財務顧問，推進債務重組，故希望境外債權人能理解公司做法，未來公司會與境外債權人進行溝通。
據指，眼下融創最要緊的是努力獲取債券持有人的支持，爭取時間及空間以系統性解決債務問題。在這個市場環境下，投資人給予展期安排更多理解，於投資人最終的利益保護以及債市的穩定，都是最好的選擇。
融創中國的新聞稿則指出，集團後續將尋求相關境外債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益。融創中國亦已委任華利安諾基為財務顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以解決當前階段性流動資金問題。
據指，近期包括上海在內的全國多地陸續爆發疫情，作為融創銷售糧倉的長三角區域、廣州、西安等核心一二線城市，都受到嚴重的疫情影響，公司3-4月整體銷售金額大幅下降65% ，加重了現階段的流動性壓力。另一方面，受春節後資本市場的劇烈波動，疊加上國際評級機構對公司評級的大幅下調影響，融創此前為應對3月份及第二季度流動性需求所推動的專項融資、資產處置等資金方案難以落地，也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。
公司指出，自去年10月到今年年初，融創在市場沒有獲得新增融資的情況下，一直處於淨還貸狀態，積極採取了促進銷售回款、處置資產、股權融資及控股股東孫宏斌無息借款等措施，竭盡全力保證流動性平穩。在4月份亦推動第一筆公募債券展期，方案以82%的高票獲得通過。
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