而且該筆境內債將需於5月12日支付本金額的10%，融創亦需保留資金，以避免二次支付出現問題。據指，融創目前正積極進行處置資產處置，並已委任華利安諾基為財務顧問，推進債務重組，故希望境外債權人能理解公司做法，未來公司會與境外債權人進行溝通。

據指，眼下融創最要緊的是努力獲取債券持有人的支持，爭取時間及空間以系統性解決債務問題。在這個市場環境下，投資人給予展期安排更多理解，於投資人最終的利益保護以及債市的穩定，都是最好的選擇。

融創中國的新聞稿則指出，集團後續將尋求相關境外債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益。融創中國亦已委任華利安諾基為財務顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以解決當前階段性流動資金問題。

據指，近期包括上海在內的全國多地陸續爆發疫情，作為融創銷售糧倉的長三角區域、廣州、西安等核心一二線城市，都受到嚴重的疫情影響，公司3-4月整體銷售金額大幅下降65% ，加重了現階段的流動性壓力。另一方面，受春節後資本市場的劇烈波動，疊加上國際評級機構對公司評級的大幅下調影響，融創此前為應對3月份及第二季度流動性需求所推動的專項融資、資產處置等資金方案難以落地，也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。

公司指出，自去年10月到今年年初，融創在市場沒有獲得新增融資的情況下，一直處於淨還貸狀態，積極採取了促進銷售回款、處置資產、股權融資及控股股東孫宏斌無息借款等措施，竭盡全力保證流動性平穩。在4月份亦推動第一筆公募債券展期，方案以82%的高票獲得通過。

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