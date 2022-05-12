銀河聯昌指出，今早管理層召開投資者會議，席間管理層承認，交易可為控股股東的財務情況帶來輕微改善。被問到為何不以多餘資金進行回購，管理層則指，其自由股票流通量已較低，若回購將進一步影響此情況。

管理層又提到該辦公大樓部分樓層由公司自用，認為收購將帶來持續經營收入，公司手持大量現金（截至2021年底為40億元），是次收購可帶來租金回報約3厘，較在銀行存款回報更佳，並認為上海辦公樓市場長線前景佳。

是次交易最快於今年6月完成，需要獲交易所及小股東批准，公司亦無意再向控股股東或其他公司收購重資產。同時寶龍商業基於疫情影響，下修收入及盈利指引5%。

該行指出，對交易感到失望，亦引起公司管治的關注。是次交易將令寶龍商業偏離原來輕資產的生意模式，由市盈率看來，該交易非常昂貴，假設淨利潤率為50%，交易仍幾乎達50倍市盈率。

該行又指出，寶龍商業實際上可以更好地利用其多餘現金，包括派發更高的股息，回購及進行併購。相反，該行並不看好交易能為公司帶來的好處，預計少數股東將會否決交易。

以往市場已多次出現憂慮內房物管子公司成母企提款機或輸血袋而急跌的情況，包括世茂服務（0873）在去年12月曾向母企世茂（0813）內地子公司購物管業務，導致世茂服務股價當日急跌3成﹔而獨立於母企碧桂園（2007）的碧桂園服務（6098）雖曾於去年向碧桂園聯席主席及碧服主席楊惠妍收購一項商業管理及服務公司，涉資亦僅1680萬元，惟仍需公開承諾未來6個月內不與碧桂園進行重大資產出售或收購交易，以安撫市場。

今次寶龍事件，疊加融創中國（1918）未有如期償債的消息，再次打擊市場信心。今日碧桂園暫跌7.38%、碧服暫跌4.13%﹔世茂及世茂服務雙雙停牌中，旭輝（0884）暫跌8.54%、旭輝永升（1995）暫跌11.9%﹔融創停牌中，融創服務（1516）暫跌10.53%等。

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