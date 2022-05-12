Bob Chapek表示，「中國的局勢非常不穩定和非常複雜，你能從商業或政治角度猜到這點」。惟他指出，「奇異博士2：失控多元宇宙」在沒有中國市場的情況下，僅耗時一周就突破5億美元全球票房，正好說明有無中國業務對公司影響不大。「我們有信心就算沒有中國，也不會妨礙我們成功。」

Bob Chapek提到，並非所有迪士尼電影都被中國拒之門外，如《尼羅河謀殺案》、《奇幻魔法屋》都獲得發行計劃。不過他補充，電影的成功很少是依靠某個單一的市場來實現的。

不過，Bob Chapek的言論似乎「焫㷫」部分中國網民，言論被簡化為「#迪士尼CEO稱沒有中國市場也會成功」並登上微博熱搜，有網民留言批評：「我呸，那就滾出去呀 ​」、「老實說漫威這種垃圾少看一點對腦子好，順便迪士尼樂園也可以一起滾了」、「太自以為是了……是我們中國市場成就了你」、「在中國賺錢的時候怎麼不說了？」

迪士尼第二財季收入按年增長23%至192.5億美元（約1,502億港元），遜市場預期的200.3億美元，持續經營淨利大跌48%至4.7億美元，調整後每股盈利1.08美元。

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