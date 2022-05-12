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銀娛：冀下半年疫情好轉令生意改善

銀河娛樂（0027）第一季收益受疫情影響，副主席呂耀東表示，雖然內地疫情嚴峻，但他展望下半年疫情轉穩定，加上內地需求仍很好，料在做好防疫下，有望增加通關機會，可讓更多內地旅客訪澳。在處理衛星場方面，他指出，現時仍在認真商討中，未是適當時候交代如何處理，在收購衛星場方面，仍需要與政府及各界去了解。貴賓博彩相關法規多年不變，他明白及支持目前當局進行檢討，令行業可多元發展，及做大非博彩業務。

對貴賓博彩行業發展，主席呂志和則稱「不知如何回答才好」，但他們知道政策上不允許搞大貴賓博彩。他指出，就算集團此前在美國永利渡假村攤薄至低於5%，亦曾表示過有意到日本市場發展，但是他們了解到，疫情已經影響生意，是否計劃去增持永利及到日本發展，需給予時間考慮，暫時未有決定。同樣近期泰國或有意開賭，他認為，在疫情影響各行各業下，就算有好的計劃，政府也需時考慮。

銀娛在路氹澳門銀河三、四期發展方面，呂志和強調，集團已有很多新建設及因應未來方向去發展，但是在面對疫情下，政府想如何轉變，也要容許他們去找答案。況且之前銀娛已做了很多事情，有需要給予時間去跟進。呂耀東稱，銀河三、四期的發展朝向非博彩去發展會議中心及舞台，回應市場需求，三期項目已準備開業，冀提供更多產品予客人選擇。四期項目則打算在2024年竣工。在重新競投賭牌方面，他有信心澳門立法會在6月26日通過修法後，7月著手投標工作，並到年底完成競投，令業界無缝接續明年的工作。

呂耀東續稱，隨著通關前檢疫要求放寬，五一檔期生意已好了，但是沒有比想像中好，期望疫情趨於穩定，巿道進一步好轉。

 

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