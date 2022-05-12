對貴賓博彩行業發展，主席呂志和則稱「不知如何回答才好」，但他們知道政策上不允許搞大貴賓博彩。他指出，就算集團此前在美國永利渡假村攤薄至低於5%，亦曾表示過有意到日本市場發展，但是他們了解到，疫情已經影響生意，是否計劃去增持永利及到日本發展，需給予時間考慮，暫時未有決定。同樣近期泰國或有意開賭，他認為，在疫情影響各行各業下，就算有好的計劃，政府也需時考慮。

銀娛在路氹澳門銀河三、四期發展方面，呂志和強調，集團已有很多新建設及因應未來方向去發展，但是在面對疫情下，政府想如何轉變，也要容許他們去找答案。況且之前銀娛已做了很多事情，有需要給予時間去跟進。呂耀東稱，銀河三、四期的發展朝向非博彩去發展會議中心及舞台，回應市場需求，三期項目已準備開業，冀提供更多產品予客人選擇。四期項目則打算在2024年竣工。在重新競投賭牌方面，他有信心澳門立法會在6月26日通過修法後，7月著手投標工作，並到年底完成競投，令業界無缝接續明年的工作。

呂耀東續稱，隨著通關前檢疫要求放寬，五一檔期生意已好了，但是沒有比想像中好，期望疫情趨於穩定，巿道進一步好轉。

其他報道

京東科技推遲香港IPO 因仍未獲中證監批准

恒指跌444點 北水流入近兩個月最多 4日流入219億

日產第四季扭虧為盈 勝預期

四環稱私有化報道不實 傳私有化後曾升24%現收窄至8.6%

滬指終止三連升 創板指一枝獨秀

迪士尼CEO：即使沒有中國 亦無阻公司電影取得成功 內地網民：那就滾出去呀

穩定幣暴瀉 虛擬貨幣概念股捱沽 火幣科技挫逾6%

寶龍商業8.7億購母企辦公樓 券商料少數股東將否決交易

融創保內地經營 積極引戰投及債務重組