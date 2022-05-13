知情人士稱，由摩根士丹利牽頭的馬斯克的顧問團隊已開始了解潛在投資者對不超過60億美元優先股融資計劃的興趣。

據報，馬斯克最初安排了125億美元的保證金貸款，作為以440億美元收購推特的一部分資金。在其披露獲得包括Larry Ellison、紅杉資本、Qatar Holding和沙烏地王子Alwaleed bin Talal的約71億美元新融資承諾後，保證金貸款減半至62.5億美元。知情人士稱，此後馬斯克進一步收到了10億美元的股權承諾，還在進行進一步的磋商。

進一步的股權和優先股融資可以免卻以特斯拉股票作為抵押來獲取保證金貸款，降低交易對馬斯克及其銀行的風險，同時亦緩解特斯拉股票面臨的壓力。自從馬斯克同意收購Twitter以來，特斯拉股價已經下跌超過25%，投資者擔心他可能會在賣出85億美元特斯拉股票後，會再進一步拋售。

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