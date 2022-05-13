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美股面臨拋售潮 外媒指蘋果失「安全避風港」地位

外電報道，蘋果股價本周跌幅逾8%，市值蒸發約2000億美元，拖累道指和納指大跌。從技術上而言，蘋果和其他科技股巨頭已經步入熊市。

CNBC報道，受美聯儲加息、消費者信心疲軟、美國通脹高企和全球供應鏈面臨挑戰等多重因素影響，美股幾乎所有行業板塊均遭到拋售。不過，蘋果一向被視作安全的避風港，雖然蘋果面臨一些供應鏈挑戰，但其業務前景並未在本週發生顯著變化，在此情況下，蘋果與其他股票一同遭拋售，反映投資者的情緒正在惡化。

研究公司Renaissance Macro Research的Jeff DeGraff表示，在熊市中，沒有地方是安全的避風港，蘋果也不例外。另外，研究機構Datatrek聯合創始人Nick Colas預計，蘋果會被拋售的情況會持續。「不是因為我們對本季度的iPhone出貨量或服務收入有什麼消息，而是因為我們相信投資者一旦開始拋售最好的股票，通常不會在一天內結束。」

另外，Barron's報道，去年11月初以來，蘋果跌至150美元時，吸引不少投資者進場，刺激股價觸底反彈，惟近期卻不一樣，即使跌穿了150美元大關，股民卻持續觀望，市場難以估底。

 

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