港元續弱，曾觸及報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8499元，現報7.8499元升值1點子。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.04435%；1星期HIBOR跌0.47點子至0.06976%；2星期HIBOR跌0.82點子至0.10827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.61點子至0.82661%；6個月期HIBOR升7.52點子至1.55506%；12個月期HIBOR升6.98點子至2.48958%。

美元指數現報104.706貶值0.145點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報0.85414%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6746%，終止單日擴闊，利差是2022年5月11日後最低，當日差距為-0.6751%。

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