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李嘉誠旗下維港投資據報於新加坡設辦事處

《彭博》報道，香港首富李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）加入新加坡擴張浪潮。據報，該公司正在新加坡開設辦事處，以尋找新的交易機會，並支持試圖在亞洲擴張的創投公司。

報道指，新加坡是維港投資的首個香港以外辦事處，現時有多達10名員工進駐當地，包括負責交易執行的高級投資經理Jacky Li及投資組合策展人Jeffrey Ho。

《彭博》指，在國安法及嚴格的防疫措施下，不少在港企業選擇撤離香港或把業務擴展至香港以外地方。維港投資則表示，上述因素都不是公司在新加坡設辦事處的主要原因，因為就投資者及業務擴張而言，新加坡有其優勢。

維港投資在澳洲代表Chris Liu表示，公司在新加坡約有23項投資，在新加坡建立一個樞紐，可幫助公司在東南亞地區創造、識別戰略機會和尋找合作伙伴。Liu又指，維港投資有不少共同投資者都在新加坡，例如淡馬錫控股，而非大中華地區，故在新加坡設辦事處較在香港更具意義。Liu提到，澳洲離亞洲太遠，無法作為區域基地。

 

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