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李澤楷：香港電訊截至3月底5G滲透率達24%  今年目標提升至三成

香港電訊（HKT）（6823）今日舉行股東周年大會，執行主席兼執行董事李澤楷表示，公司在流動網絡方面，截至今年3月底，5G滲透率佔公司整體移動網絡達24%，新增客戶正持續上升，今年目標是將滲透率提升至三成或以上。有股東問及今年會否再推出男團MIRROR 月費計劃，李澤楷就表示，集團會繼續使用所有優勢及資源，提高公司的市場競爭力及佔有率。他又直言，公司亦著重ARPU表現，於過去一年ARPU增加70元。

李澤楷稱，公司為政府最新一輪消費券計劃的合作營辦商，就支援中小企及推動市場支付數碼化，推出價值達3200萬元的支援計劃，主要用於數碼市場推廣，電子商務解決方案和豁免交易費用等支援措施。

他又表示，第五波疫情對香港經濟復蘇帶來不少打擊，首季香港經濟收縮4%，海外來港的旅客銷聲匿跡，公司漫遊收入大減，但疫情下在家工作需要使用寬頻服務、網購有所增加；而遙距醫療服務目前用量雖然未算很多，但見持續升勢，因此公司派息率持續維持於經調整資金流的100%，公司致力維持穩定派息。他稱，本港疫情回落，隨著社交措施的放寬，對香港電訊今年持謹慎樂觀態度，期望與本港經濟一同逐步回穩和復蘇。

 

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