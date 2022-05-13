李澤楷稱，公司為政府最新一輪消費券計劃的合作營辦商，就支援中小企及推動市場支付數碼化，推出價值達3200萬元的支援計劃，主要用於數碼市場推廣，電子商務解決方案和豁免交易費用等支援措施。

他又表示，第五波疫情對香港經濟復蘇帶來不少打擊，首季香港經濟收縮4%，海外來港的旅客銷聲匿跡，公司漫遊收入大減，但疫情下在家工作需要使用寬頻服務、網購有所增加；而遙距醫療服務目前用量雖然未算很多，但見持續升勢，因此公司派息率持續維持於經調整資金流的100%，公司致力維持穩定派息。他稱，本港疫情回落，隨著社交措施的放寬，對香港電訊今年持謹慎樂觀態度，期望與本港經濟一同逐步回穩和復蘇。

其他報道

滬深三大指數半日個別走 創板指獨憔悴

融創據報已準備好資金 兌付一債券展期後首期10%本金

李嘉誠旗下維港投資據報於新加坡設辦事處

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

匯控內部反對平保分拆建議 聘高盛助內部評估

美股面臨拋售潮 外媒指蘋果失「安全避風港」地位

馬斯克據報為收購Twitter取得新融資 無需借助保證金貸款

人民幣貶值見逾19個月最弱

馬斯克：特朗普應該重返Twitter

滬深三大指數高開 人行本周淨投放300億元人民幣

恒指高開235點 科指升2.2% 阿里健康升4.8% 百度升4.9%

港股ADR跌40點 夜期低水254點 美期亞股上 譚仔、日清業績

鮑威爾重申6、7月各加息50基點 道指跌103點 6日累跌2330點 納指倒升

港元續弱 金管局紐約時段再接28億港元