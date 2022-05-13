聯儲局主席鮑威爾重申加息50點子，美期亞股上升，恒指今早高開235點，曾收窄至升227點，其後升幅擴大至444點，半日高低波幅217點。
恒指半日升387點或2%，報19767點，成交金額628億元；國指升153點或2.33%，報6748點。恒生科技指數收報4015點，升3.9%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。李寧（2331）、安踏（2020）、港鐵（0066）拖累大市。
藍籌56隻升，10隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升7.8%，收報4.01元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌1.8%，收報13.12元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.75元，升8.74%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報9.45元，跌0.53%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20273.83點)。科指續低於主要平均線，最近為20天線(4106.88點)。
北水南下合計淨流入17.24億元，較上日減少74.09%，連續第5日流入，累計流入236.67億元，對上一次連續5日淨流入是4月14日。南水北上合計淨流入7.11億元人民幣，終止連續1日流出。
匯控（0005）內部反對平保（2318）分拆建議，聘高盛助內部評估。匯控收報47.65元，升1.93%。平保（2318）收報46.4元，升0.22%。
多間公司公布業績，績前表現如下，日清食品（1475）收報4.92元，跌0.81%。譚仔國際（2217）收報2.73元，升1.11%。
新秀麗（1910）首季賺1640萬美元，內地封城拖累亞洲區銷售。收報16.4元，升5.67%。
中芯（0981）首季多賺1.8倍，料次季收入按季升1%至3%。收報15.98元，升1.4%。
領展（0823）11億購長江三角洲3個現代化倉庫。收報68.5元，升2.93%。
瑞聲（2018）料上海爆疫或拖累次季業績，全年仍有正常增長。收報16.62元，升3.36%。
聯合醫務（0722）中環增1.4萬呎綜合醫務中心，擬引入策略投資者。收報0.7元，跌1.41%。
裕元（0551）首季多賺3.7%，寶勝（3813）少賺71.4%，稱中國封城措施影響物流。裕元收報0.85元，無升跌。寶勝（3813）收報0.85元，無升跌。
德昌電機（0179）全年少賺31%末期息削半，料通脹急升抑制部份需求。收報8.8元，升6.02%。
九倉（0004）：第一副主席周安橋退任董事會。收報20.5元，跌0.97%。
長實（1113）：出資3261萬回購61.5萬股。收報53.35元，升1.52%。
潤地（1109）4月合同銷售額按年跌逾54%。收報32.85元，升2.5%。
億達中國（3639）4月銷售額跌六成。收報0.44元，無升跌。
維他奶（0345）發盈警，料去年轉蝕最多1.72億。收報14元，升1.45%。
銀娛（0027）：冀下半年疫情好轉令生意改善。收報40.85元，升0.37%。
印度要求法院恢復凍結小米（1810）銀行資產。收報10.88元，升5.02%。
好孩子（1086）首季收益按年升7%。收報1.09元，升0.93%。
破頂股包括，長建（1038）創52周高，見54.7元，收報54.7元，升2.05%。
破底股包括，滇池水務（3768）創上市新低，見1.55元，收報1.65元，跌2.94%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.44元，收報0.44元，跌3.3%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.21元，收報3.34元，升3.09%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.6元，收報16.14元，升2.93%；企展控股（1808）創上市新低，見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.201元，收報0.201元，跌9.46%；冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.048元，收報0.054元，跌1.82%；順豐同城（9699）創上市新低，見5.8元，收報5.95元，無升跌；安莉芳（1388）創上市新低，見0.8元，收報0.82元，跌2.38%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌1.48%；天倫燃氣（1600）見52周低4.14元，收報4.27元，升0.23%；三寶科技（1708）見52周低2.9元，收報4.88元，跌0.41%；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.06元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.24元，收報0.24元，跌2.83%；大連港（2880）見52周低0.66元，收報0.68元，升1.49%；BC科技（0863）見52周低3.13元，收報3.23元，跌3.87%；德永佳集團（0321）見52周低1.28元，收報1.31元，升1.55%；太陽國際（8029）見52周低0.275元，收報0.275元，無升跌；宏光（6908）見52周低2.91元，收報3.02元，跌13.71%；恒隆集團（0010）見52周低14.32元，收報14.4元，升0.28%；交銀國際（3329）見52周低1.01元，收報1.01元，跌2.88%；宏利（0945）見52周低136元，收報137.5元，跌7.22%；中國飛機租賃（1848）見52周低4.9元，收報5.06元，升0.6%；海通國際（0665）見52周低1.13元，收報1.13元，跌0.88%；金川國際（2362）見52周低0.79元，收報0.82元，升1.23%；新晨中國動力（1148）見52周低0.3元，收報0.335元，跌2.9%；電訊數碼（6033）見52周低2.41元，收報2.45元，升0.41%；中昌國際（0859）見52周低0.22元，收報0.22元，跌6.38%；修身堂（8200）見52周低1.06元，收報1.06元，跌7.02%；霸王（1338）見52周低0.061元，收報0.067元，跌2.9%；信佳國際（0912）見52周低1.42元，收報1.42元，跌0.7%；先豐服務（0500）見52周低0.44元，收報0.44元，無升跌；江南布衣（3306）見52周低7.9元，收報8.03元，升1.65%；海螺創業（0586）見52周低19.46元，收報20.1元，升0.25%。
異動股
上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.79元，升43.64%；易緯集團（3893）收報0.088元，升18.92%；香港航天科技（1725）收報21元，升16.93%；開拓藥業（9939）收報0.59元，升13.26%；先聲藥業（2096）收報9.56元，升10.78%；樂透互娛（8198）收報0.31元，升10.71%；再鼎醫藥（9688）收報21.9元，升9.94%；新城悅（1755）收報8.09元，升9.18%；現代傳播（0072）收報0.43元，升8.86%；歌禮製藥（1672）收報3.97元，升8.77%；華虹半導體（1347）收報26.75元，升8.74%。
下跌異動股，包括，宏光（6908）見52周低2.91元，收報3.02元，跌13.71%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.201元，收報0.201元，跌9.46%；國藝（8228）收報0.023元，跌8%；宏利（0945）見52周低136元，收報137.5元，跌7.22%；金輪天地（1232）收報0.13元，跌7.14%；金利豐（1031）收報0.237元，跌7.06%；修身堂（8200）見52周低1.06元，收報1.06元，跌7.02%；中昌國際（0859）見52周低0.22元，收報0.22元，跌6.38%；第七大道（0797）收報2.4元，跌5.88%；德信服務（2215）收報2.64元，跌5.71%。
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